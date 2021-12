Die Ärzte – Kraft Single Review

Am 24. September 2021 erschien “Dunkel”, das aktuelle Album von Die Ärzte. Am 26. November 2021 erschien nach der ersten Single “Noise” (erschienen am 10. September, zwei Wochen vor der Albumveröffentlichung), die zweite namens “Kraft”. Darauf enthalten ist neben dem Titeltrack auch “Schritte” als B-Seite sowie der Namensgeber im Sponge Rock Kollegen Mix. Erschienen als “7”-Vinyl in Kastentasche mit Downloadcode, als Download, im Streaming und per Video”.

Wie bekannt: Das Stück behandelt die Thematik der Kraft des Wortes, des gesprochenen wie geschriebenen. In vielen Variationen. Die Info bringt es auf dem Punkt und schreibt: “Ein bisschen Bibelfestigkeit kann ja nie schaden und wenigstens Johannes 1.1 sollte man schon mal gehört haben: „Im Anfang war das Wort.“ Das hat – sonst wäre der Rest des dicken Buches hinfällig – übernatürliche Wirkmächtigkeit. Eben KRAFT.” Der Song “Schritte” hingegen ist punkrockig und fühlt sich richtig an. Es hätte qualitativ genauso auf der Hauptveröffentlichung landen können.

© die ärzte – KRAFT Single Artwork

Bei der B-Seite bin ich zwiegespalten. Ernster Text oder spaßig gemeint? Ernst: es könnte sich um eine toxische Variante handeln. Frau fügt der anderen Person xy zu und dieser träumt davon, sie ginge weg, käme nie wieder. Denn er/sie kann es aus eigenen Stücken nicht. Musikalisch ist es ziemlich gut, originell und verbreitet durch die Stilwechsel ein tolles Gefühl von Nostalgie. Knistern einer Platte, weiblicher Chor. Dann sich abwechselnd mit dem Punkrock-Teil. Aber die Bedeutung des Textes kann ich auch auflösen. Die Info schreibt deutlich: “Insbesondere, wenn es wie in SCHRITTE um erfrischend beschwingten Hass geht.”

Aber: Wie immer ein liebevoll gestaltetes Release und zwei gute Stücke plus ein Remix des Titeltracks. Das kann man machen und passt wunderbar auf einer 7-Inch-Vinylscheibe. Musikalisch wie textlich gut gelungen und, ganz ehrlich, meinetwegen kann das mit dem Output so weitergehen. Das ist schön. Sie haben weiterhin was zu sagen und ich denke nicht, dass die Themen versiegen, die Qualität nachlässt. Es sind immer Die Ärzte über die wir hier reden.

Wertung: 9 von 10 Punkten

Artist: Die Ärzte

Single: Kraft

Format: 7″ incl. Download-Code / Digital / Video

VÖ: 26. November 2021

Label: Hot Action Records

TRACKLISTING:

Seite A:

KRAFT

Seite B:

SCHRITTE KRAFT (SPONGE ROCK KOLLEGEN-MIX)

Das offizielle Video zum Titeltrack:

Das Video zu “Tresenkraft”: