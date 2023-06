Die Cigaretten releasen Track “Tiger im Zoo und kündigen Album “Eliot” an

Die Cigaretten releasen ihren neuen Track “Tiger im Zoo und kündigen damit auch ihr kommendes drittes Studioalbum “Eliot” an. Die Inspiration für “Tiger im Zoo” kam von einem Zoo-Besuch, den der Sänger Misha normalerweise meidet, weil ihn die Tiere hinter Gitterstäben zum Weinen bringen und er das grundsätzlich irgendwie nicht ganz so richtig findet. Der Song wurde außerdem auch von Mishas persönlichen, einsamen 10k-Step-Mental-Health-Runden in einem Park in Berlin Wilmersdorf inspiriert.

Mit der aktuellen Single kündigen Die Cigaretten nun auch endlich ihr langersehntes drittes Studioalbum “Eliot” an, welches am 13.10.2023 auf ihrem Heimatlabel La Pochette Surprise Records erscheinen wird.

© Die Cigaretten – Tiger im Zoo Single Cover

Das Video zu “Tiger im Zoo” gibt es bereits hier und danach die Tourdaten:

Die Cigaretten Live:

30.06. DE-Köln, Sonic Ballroom

02.07. DE-Lärz, Fusion Festival

07.07. DE-Bassum Festival

15.07. DE-Dresden, Umsonst & Draußen

22.07. DE-Magdeburg, Glacis Open Air