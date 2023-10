Die Duftapotheke (6). Das Vermächtnis der Villa Evie von Anna Ruhe Buchkritik

Mit “Die Duftapotheke (6). Das Vermächtnis der Villa Evie” ist im Oktober 2021 der finale Band der Bestsellerreihe von Anna Ruhe im Arena Verlag erschienen. Außerdem gibt zwei Versionen des Buches, die je nach Verfügbarkeit geliefert werden und entsprechend mit und ohne Farbschnitt sind. Außerdem sind – mal wieder – die magischen Düfte in Gefahr – und nur Luzie kann sie retten.

Die Duftapotheke (6). Das Vermächtnis der Villa Evie von Anna Ruhe (© Arena Verlag)

Die Buchbeschreibung lautet auf der Verlagsseite wie folgt: “Auf Luzie Alvenstein und ihre Freunde warten dunkle Zeiten: Ihr Widersacher Edgar de Richemont versucht mit allen Mitteln, in die Villa Evie einzudringen. Denn nur mit der Duftapotheke kann er seinen Plan umsetzen und das Sentifleurs-Talent auf der ganzen Welt auslöschen. Nun ist es an Luzie und Mats, ihr Zuhause und die magischen Düfte zu schützen. Dabei stoßen sie auf verborgene Gänge und Räume, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen und dabei immer mehr Geheimnisse offenbaren. Luzie spürt, tief im Herzen, dass die Villa Evie ihr helfen will. Doch Edgar ist gefährlicher als je zuvor – und er scheint zu allem bereit, um die Duftapotheke für sich zu gewinnen …”

Erstmal vorweg: Ich bin ein bisschen froh, diese Reihe abgeschlossen zu haben. Das klingt erstmal negativ, meint aber etwas Positives. Denn die Duftapotheke hat mich ein wenig zu sehr den Raum eingenommen und mich schon etwas zu sehr daran gehindert anderes zu lesen. Es war einfach sehr fesselnd und spannend. Und daran erkennt man auch: Man benötigt nicht unbedingt einen Krimi oder Thriller um Spannung zu erleben. Man benötigt nicht unbedingt direkte Gewalt, blutige Szenen für ein gutes Buch. Im Fernsehen wären die Beispiele in den Filmen vom Duo Terence Hill und Bud Spencer zu suchen, die dafür bekannt sind sehr familienfreundliche Rollen eingenommen zu haben. Hill hat beispielsweise die Rolle des Rambo abgelehnt. Aber nun zurück zu den Flakons, den Düften, der Villa Evie. Und Edgar.

Luzie und ihre Freunde bereiten Düfte vor, um die Villa Evie zu schützen. Doch Edgar ist nicht weit entfernt. Gar nicht weit, sondern näher als gedacht. Und das Haus scheint sich zu verändern. Es tauchen Gänge auf, es fallen Bilder runter, Erkerbungen im Holz verschwinden.

Luzie sieht Edgar aber auch eine ihr unbekannte Frau in Spiegeln. Sie erhält Botschaften, die sehr rätselhaft klingen und findet nun auch Dinge.

Alles in allem sehr geheimnisvoll, spannend und unterhaltsam. Wie von der Duftapotheke eben gewohnt. Mit Elodie gibt es Streit aber auch Teamwork. Mit Mats vertieft sich die Zuneigung und auch Leon und Elodie kommen sich näher als man ahnen konnte in den vorherigen Bänden. Sehr interessante Plot-Twist und auch das Ende ist sehr schön. Ein schönes, abschließendes Werk für diese Reihe.

