Die Schlümpfe Spezial: Der Schlumpf, der vom Himmel fiel von Tebo Comic Kritik

Am 25. Oktober 2023 ist im toonfish Verlag (Sub-Label vom Splitter Verlag) das „Die Schlümpfe Spezial: Der Schlumpf, der vom Himmel fiel“ von Tebo erschienen. Natürlich kenne ich die Schlümpfe noch aus meiner Kindheit und habe sie seitdem immer mal wieder gelesen. Nach vielen Jahren nun dieser Comic-Band. Und wie der Name schon sagt, er Schlumpf ist vom Himmel gefallen. Oder doch nicht? Wer oder was steckt dahinter?

Die Schlümpfe Spezial: Der Schlumpf, der vom Himmel fiel von Tebo (© toonfish / Splitter Verlag)

Der Verlag schreibt dazu auf seiner Website: „Ein neuer Schlumpf ist aus heiterem Himmel gefallen – dabei ist kein Storch in Sicht! Noch seltsamer: Dieser Schlumpf versteht die Schlumpfsprache nicht und kann sich an nichts erinnern. Das macht die Eingliederung ins Schlumpfdorf nicht gerade einfach… hindert den Neuzugang aber in keiner Weise daran, sich auf der Suche nach seiner Identität in ein schlumpfiges Abenteuer zu stürzen!

»Die Schlümpfe Spezial« bietet ausgesuchten Zeichnerinnen und Zeichnern die unwiderstehliche Chance, sich Peyos Lieblinge für ausgeschlumpfte Geschichten außerhalb der Reihe auszuschlumpfen. Tébo (»Raowl«) schickt seinen Amnesie-Schlumpf auf eine hinreißend komische Reise voller Treffen mit alten Bekannten und überraschenden Enthüllungen.“

Dieses Schlümpfe Spezial hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Erstens eine gute Geschichte, verpackt in wenigen Seiten. Zweitens schöne Erinnerung an Kindheit und Jugend, die wenigstens für einige kleine Augenblicke im Fokus standen. Das war eine schöne, angenehme Abwechslung. Spannend und mit Witz ausgestattet, hatte und hat dieser Band auch einen großen Unterhaltungswert. Das kann ich so einfach nur empfehlen.

Mehr zum Comic

ISBN: 978-3-96792-785-6

Erschienen am: 25.10.2023

Szenario: Tebo

Zeichnung: Tebo

Übersetzg.: Max Murmel

Einband: Hardcover

Seitenzahl: 56

Band: 1 von x

