Dorian Hunter Episode 41.2 Penthouse der Schweine Hörspielkritik

Sacheen ist tot. Ermordet von den Schweinemenschen, die in Jeff Parkers Penthouse eingedrungen sind. In einer mehr als waghalsigen Aktion können Dorian Hunter, Jeff Parker und der lebendig gewordene Traum Marucha die Monster aber zurückdrängen, so dass sie ein wenig Zeit zum Verschnaufen haben.

Kurz darauf beginnt Dorian mit seinen eigenen Ermittlungen zu diesem Thema bei ihrem Taxifahrer Domingo Marcial. Dieser kennt den Fluch der die reichen „Schweine“ getroffen hat und findet dies nur gerecht. Sein Bruder stand in den Diensten von Vincent Neiva und ist von diesem ganz offensichtlich ermordet worden. Dorian sind diese Informationen aber noch nicht genug und verlangt von Domingo, dass dieser ihn zum Anwesen von Neiva bringt, der auch gleichzeitig der Erbauer des Penthouse Turmes ist.

Dort angekommen treffen Dorian und Domingo auf Luisa Neiva, die Ehefrau von Vincent, die ihr Haus und Leben mit allen ihr zur Verfügung stehenden Dingen schützen möchte. Dorian gelingt es dennoch Informationen über ihren Mann, seine Freunde und ihre Verbindung zum Kult der Macumba zu bekommen, bevor vor Neivas Haus das Chaos losbricht. Der Kult ist angekommen und fordert ein blutiges Opfer. Nur das beherzte Eingreifen von Marucha kann sie noch aus dieser Situation retten.

Gleichzeitig stellt Jeff Parker seine eigenen Ermittlungen an und muss feststellen, dass sich seine Zugehörigkeit zur Freimaurerloge diesmal nicht unbedingt als Vorteil herausstellt. Alle Mitglieder der Loge gehörten zu den reichen „Schweinen“ und wurden von Macumba in genau diese verwandelt.

Als letzten Racheakt wollen die Anhänger des Macumba Kultes nun noch das letzte Symbol dieser Schweine vernichten und belagert das Hochhaus, welches sie dem Erdboden gleichmachen wollen. Dumm ist dabei nur, dass sich Dorian Hunter, Jeff Parker und Marucha noch im Gebäude befinden…

Mit dem aktuellen Zweiteiler um die Schweinemenschen und den Macumba Kult gibt die Dorian Hunter Hörspielreihe mal wieder Vollgas. Lange Zeit bleibt man im Ungewissen, was wirklich passiert ist und auch nach dem Genuss dieses zweiten Teils bleiben immer noch viele Fragezeichen in der Handlung bestehen bleiben. Dieses ist aber wahrscheinlich wieder nur Vorgeplänkel für die Geschichten die da noch kommen werden.

Auch bei diesem zweiten Teil Dennis Ehrhardt der verantwortliche Regisseur und Produzent der Geschichte. Darüber hinaus hat er auch wieder die ursprüngliche Geschichte von Ernst Vlcek adaptiert und in eine moderne Fassung gebracht. Dazu kommen in dieser Episode auch wieder die Soundeffekte von Alexander Rieß sowie die äußerst atmosphärische Musik von Andreas Meyer, welche die Handlung hervorragend unterstützen.

Natürlich konnte Dennis Ehrhardt bei diesem zweiten Teil der Geschichte wieder auf seine Stammcrew bei den Sprechern setzen. So sind erneut Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Volker Hanisch als Jeff Parker, Andrea Pani Laura als Marucha, Stefan Krause als Olivaro, Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis, Tim Kreuer als Phillip, Regina Lemnitz als Martha Pickford zu hören. Dazu kommen noch die Stimmen von Gerhard Garbers, Sidney Martins, Karyn von Ostholt, Alexandra Lange, Henry König, Kristin Hesse, Nicolas König, Tobias Lelle und Janis Zaurins

Diese Episode beinhaltet ebenso wie die Folgen 22.2 und 35.2 einen längeren Epilog / Prolog, der einen Ausbick auf die weiteren Ereignisse bietet. Dieser ist in London angesiedelt und zeigt das Vorgehen von Dorian Hunters Chefin Bethany Bail, die feststellen musste, dass der Secret Service immer noch von der schwarzen Familie unterwandert ist.

Für diese 14-minütige Geschichte konnte Ehrhardt noch Karin Rasenack als Bethany Bail, Jarrow als Joshua Dexter, Kurono als Colin Briggs sowie Julian Greis als Oliver Atkinson verpflichten.

Die Handlung von Dorian Hunter ist wie immer sehr komplex ausgearbeitet und dadurch wirklich großartig. Die Handlungen greifen ineinander über und man bekommt immer nur kleinen Happen vorgesetzt, die sich später zu einem großen Bild zusammensetzen. Man kann die Episoden natürlich auch einzeln hören, durch die kleinen Vorschauen auf kommende Dinge bleibt man als Hörer aber eigentlich immer am Ball. Ehrhardt und sein Team machen hier wirklich einen hervorragenden Job und man kann nur hoffen, dass die Serie noch lange Bestand haben wird.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten