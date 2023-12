DORO veröffentlicht Video-Single „True Metal Maniacs“ und kündigt EP an

Die Metalqueen DORO veröffentlicht eine neue Video-Single namens „True Metal Maniacs“ und kündigt eine neue EP an. Sie feierte ihr 40-jähriges Jubiläum mit zwei großen und unvergesslichen Shows, als Headlinerin beim WACKEN OPEN AIR und in der ausverkauften Mitsubishi Electric Halle in ihrer ehemaligen Heimatstadt Düsseldorf. Ihr aktuelles Album “Conqueress – Forever Strong and Proud” wurde veröffentlicht und erreichte Platz 5 der deutschen Charts. Heute möchte sich DORO bei all ihren Fans mit der digitalen Veröffentlichung von ‚True Metal Maniacs‘ bedanken, einem ganz besonderen Song, zu dem auch ein spezielles Video erscheint, mit Live-Aufnahmen vom WACKEN OPEN AIR, dem MONSTERS OF ROCK Festival in Brasilien und ihrer Jubiläumsshow in Düsseldorf.

DORO kommentiert: „‚True Metal Maniacs‘ ist eine Hymne für meine Fans. Das Stück drückt den starken Zusammenhalt und die gemeinsame Liebe zur Musik aus und erzählt von tiefer Verbundenheit. ‚True Metal Maniacs‘ bringt schöne Erinnerungen zurück und lässt mich zugleich auf ein tolles Metaljahr 2024 freuen!“

´True Metal Maniacs´ ist einer von fünf Bonustracks des kürzlich erschienenen Albums Conqueress – Forever Strong and Proud, der bisher nur auf den physischen Produkten veröffentlicht wurde und auf der digitalen EP Conqueress – Extended enthalten ist, die am 1. März erscheint.

Tracklist digitale EP Conqueress – Extended:

Warlocks And Witches Horns Up High True Metal Maniacs Heart In Pain The Four Horsemen

Hier könnt ihr Conqueress- Extended vorbestellen: https://doro.bfan.link/conqueress-extended

Ebenfalls am 1. März startet die Deutschland-Tour!

DORO LIVE 2024

„Conqueress – Forever Strong And Proud“ (6 exklusive Shows)

01.03. DE Kaiserslautern – Kammgarn

02.03. DE Nürnberg – Löwensaal

03.03. DE Ulm – Roxy

15.03. DE Osnabrück – Hydepark

16.03. DE Berlin – Astra

17.03. DE Hannover – Capitol

Tickets sind hier erhältlich: https://bit.ly/3RWXtIo

