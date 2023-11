Gil Ofarim legt Geständnis ab

Das ganze Geschehen um Gil Ofarim dürfte jedem mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Mittlerweile steht er seit kurzem selbst vor Gericht als Angeklagter und wird der Verleumdung beschuldigt. Nun gibt man bekannt, das Gil Ofarim ein Geständnis abgelegt hat und er sich bei allen entschuldigt.

Der Hotelmanager war selbst vor Ort und hat die Entschuldigung seinerseits akzeptiert. Laut Gericht muss der Prozess nun nicht mehr fortgeführt werden, da die Ehre des Hotelangestellter wieder hergestellt sei.

Ofarim selbst ist allerdings angehalten im Zeitraum von sechs Monaten eine Spende von insgesamt 10.000 Euro an die Jüdische Gemeinde in Leipzig sowie an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz auszuzahlen.

