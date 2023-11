Green Day geben „The Saviors Tour“ bekannt, Video zu „Look Ma, No Brains“ online

Green Day haben kürzlich für „The Saviors Tour“ auch einige Daten in Europa und damit auch in den deutschsprachigen Ländern bekanntgegeben. Als Support sind Nothing but Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters und Maid of Ace mit dabei. Die Rückkehr der Gruppe nach Europa wurd angekündigt und außerdem erschien mit “Look Ma, No Brains” die aktuelle Single plus Musikvideo. Letzteres ist weiter unten zu lesen.

Außerdem zweimal Jubiläum: American Idiot und Dookie

Billie Joe Armstrong und Co. feiern außerdem zweimal Jubiläum. Das Album “Dookie” ihr 30. und “American Idiot” ihr 20. Geburtstag. Am 19. Januar 2023 erscheint das neue Studioalbum zur Tour mit dem Titel “Saviors”. Für “Dookie” wird es auch eine Deluxe-Edition zum Jubiläum geben.

Hier gibt es jetzt die neue Single „Look Ma, No Brains!“:

Europa-Tour

Im Mai wird die „The Saviors Tour“ in Spanien starten und bis Ende Juni durch Europa ziehen. Einen Monat später geht die Gruppe dann auf US-Tour. Für die europäischen Shows haben sie einiges an musikalischen Support dabei. Die Band wird von Nothing but Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters, und Maid of Ace begleitet. Wer genau bei welchen Konzerten dabei sein wird, steht bereits fest. Rock am Ring und Rock im Park steht ebenfalls auf der Liste.

Neben den Festival-Daten werden Green Day auch für zwei weitere Shows in Deutschland spielen. Einmal auf der Hamburger Trabrennbahn und das andere Mal auf der Berliner Waldbühne. Unterstützt werden sie hier von den Donots.

Juni – Nürnberg, Rock im Park Juni – Nürburgring, Rock am Ring Juni – Berlin, Waldbühne Juni – Hamburg, Trabrennbahn

