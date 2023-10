Green Day teasen neues Album, spielen neuen Song “The American Dream Is Killing Me”

Green Day haben bei einer intimen, kleinen Club Show in Las Vegas, die als Warmup gilt, ein neues Album angekündigt, eine größere Stadium-Tour in den USA mit Rancid, The Smashing Pumpkins und The Linda Lindas und spielten auch einen neuen Song namens “The American Dream Is Killing Me”.

Die Warmup-Show war für das When We Were Young Festival, dass am Wochenende in Las Vegas stattfindet. Billie Joe Armstrong kündigte den Song an und dieser soll am 24. Oktober als Single erscheinen. Eine Aufnahme mit besagtem neuen Stück “The American Dream is Killing Me” Live auf der Fremont Country Club Show könnt ihr weiter unten sehen.

Das nächste Green Day Album wird ihr 14. sein und folgt dem 2020 veröffentlichten Werk “Father of All Motherfuckers”.

Pre-Save auf dieser Website möglich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon