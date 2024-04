6 Fragen an Zoodrake (Interview)

Mit Hilton von Zoodrake konnte ich via Mail ein Interview aus dem Format “6 Fragen an…” durchführen. Wir sprachen über Einflüsse, Persönliches, Sorgen/Ängste, Feedback und vielen mehr.

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Das lässt sich schwer beantworten, da ich meine musikalische Laufbahn in Epochen unterteilen müsste, in denen mich verschiedene musikalische Stilistiken interessiert haben. Am Ende meiner ersten Phase im Metal war es jedoch NINs “Downward Spiral”, welches für mich wegweisend, inspirierend für Klangfindung und Produktion, und auch seelentröstend aufgrund des Scheiterns meiner ersten großen Liebe war.

© Zoodrake live 2024

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung/Befürchtung?

Es war der Song “Fear”, der immer getragen von aktuellen Geschehnissen in der Welt für einige Menschen offenbar als Trostspender fungierte. Er behandelt das Überwinden von persönlichen Ängsten.

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat?

Ich komme nur noch selten zum Lesen und schalte gern die Welt beim Genuß von Filmen ab, allerdings kommen meine Inspirationen eher von persönlichen Erfahrungen.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem RIff, spielt ihr einfach los und ordnet dann…?

Das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist es eine komplette Vision von einem fertigen Song Part. Gelegentlich eine Melodie, die sich als Refrain anbietet, oder ein Sound der zu einem Song inspiriert. Riffbasiert arbeite ich eher bei meiner anderen Band Dark Millennium.

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Ich möchte in erster Linie, dass die Menschen eine gute Zeit haben und den Alltag vergessen. Emotionen transportieren wir in manigfaltiger Weise, da dürfte jeder seine individuellen Assoziationen und Momente haben.

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Ich mag Synth Gitarren und selbst gebaute Samples, die ich gern in Eigenregie erstelle. Aber auch das programmieren von Signature Synth Sounds, an denen man ZOODRAKE erkennt, versuche ich konzeptionell immer wieder einzubauen. Der rote Faden bei gebotener Vielseitigkeit ist mir

wichtig.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon