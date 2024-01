Hammerhead singen „Alle pissen an den Dom“

“Opa war in Ordnung” von Hammerhead erschien im Jahre 2016, nun singen sie „Alle pissen an den Dom“. Es ist ein Vorbote aus dem kommenden Studioalbum “Nachdenken über Deutschland”. Die Gruppe gründete sich 1989 in Bad Honnef bei Bonn. Das Album soll am 26. Januar 2024 über Holy Goat Records erscheinen. Konzerte stehen auch wieder an.

Hammerhead schreiben über den Song: „Wenn selbst das Grillen im Garten Mirco, Dennis, Dominik und dem Lukas keinen Spaß mehr macht, gibt’s ne Nachricht in der WhatsApp-Gruppe ‚Berkesdörp eskaliert‘. Um nicht ultra auszurasten, wissend, dass es genau so ist, haben wir einen Song gemacht, der ausdrückt, was ihr nicht auszudrücken vermögt und daher häufig Magenschmerzen und Mundgeruch habt. Take it easy, altes Haus, wir machen das schon.“

HAMMERHEAD auf Tour

03.02.24 Schweinfurt, Stattbahnhof

15.03.24 Wuppertal, Die Börse

23.03.24 Köln, Gebäude 9

27.04.24 Darmstadt, Oetinger Villa

