Beatsteaks kommen auf AJZ Tour

Die Beatsteaks gehen im Juni auf Tour und zwar durch einige AJZs. Diese Konzertreise ist definitiv anders als sonstige und wurde demzufolge mit den folgenden Worten angekündigt.

“Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs. Und zwar vornehmlich dort, wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht. Die Rote Flora darf dabei nicht fehlen, steht aber aus augenscheinlichen Gründen nicht im Mittelpunkt. Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity! 🙂

Beatsteaks, Mai 2024”

Vorverkaufsstart ist Dienstag, 14.05.24 ab 10 Uhr.

Der Vorverkauf wird von den einzelnen AJZ’s jeweils selbst vor Ort organisiert.

Für das Konzert in der Roten Flora wird es auschliesslich Tickets an der Abendkasse geben.

BEATSTEAKS – AJZ TOUR 2024

03.06.2024 Berlin – La Casa Hellersdorf

04.06.2024 Halberstadt – Soziokulturelles Zentrum ZORA e.V.

06.06.2024 Nordhausen – Jugendclubhaus Nordhausen

07.06.2024 Erfurt – AJZ-Erfurt

10.06.2024 Görlitz – Jugendkulturzentrum BASTA!

11.06.2024 Leisnig – AJZ Leisnig

13.06.2024 Cottbus – CHEKOV AJZ

14.06.2024 Schwerin – Komplex Schwerin

16.06.2024 Roßwein – Jugendhaus Roßwein

17.06.2024 Hamburg – Rote Flora

19.06.2024 Bautzen – Steinhaus Bautzen

20.06.2024 Chemnitz – AJZ Talschock

© Beatsteaks AJZ Tour 2024

PLEASE – Tour 2024

Präsentiert von VISIONS und DIFFUS

22.06.2024 Prague (CZ) – Lucerna Music Bar AUSVERKAUFT!

24.06.2024 Stuttgart – LKA Longhorn AUSVERKAUFT!

25.06.2024 Hannover – Capitol AUSVERKAUFT!

28.06.2024 Berlin – Wuhlheide RESTTICKETS

29.06.2024 Berlin – Wuhlheide

21.09.2024 Rubingen (CH) – Mühle Hunziken AUSVERKAUFT!

22.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo AUSVERKAUFT!

23.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo ZUSATZKONZERT

25.09.2024 Wien (AT) – Arena Open Air AUSVERKAUFT!

26.09.2024 München – Zenith

28.09.2024 Bremen – Pier 2 AUSVERKAUFT!

29.09.2024 Bielefeld – Lokschuppen AUSVERKAUFT!

01.10.2024 Leipzig – Haus Auensee AUSVERKAUFT!

02.10.2024 Offenbach – Stadthalle Offenbach AUSVERKAUFT!

04.10.2024 Köln – Palladium AUSVERKAUFT!

05.10.2024 Hamburg – Edel-Optik-Arena AUSVERKAUFT!

Festivals 2024

08.08.2024 – 10.08.2024 Püttlingen – Rocco del Schlacko

08.08.2024 – 11.08.2024 Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

07.08.2024 – 11.08.2024 Eschwege – Open Flair

