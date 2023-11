Helloween schreiben an neuen Songs

Das Finale ihrer Welttournee fand in Mexico City statt und Helloween begeisterten dort ihre Fans. Die Konzertreise führte die Band durch 26 Länder und drei Kontinente. Nach mehrfachen pandemiebedingten Verschiebungen zündete die »United Forces«-Tour endlich im Mai 2022 in England. Über 800.000 Fans konnten begeistert werden.

Die Mitteilung nennt unter anderem folgendes: “Nach ausverkauften Headliner-Shows in Los Angeles, New York und São Paulo sowie Highlights wie dem Auftritt in der O2-Arena in Prag, der Stuttgarter Schleyer-Halle, vor 14.000 Metalheads in Santiago de Chile und dem ersten ausverkauften Gig im legendären Budokan in Tokio – dem heiligen Gral und ultimativen Ritterschlag für jede Rockband – flossen beim bombastischen Finale auf dem Hell & Heaven in Mexico City nicht nur Freudentränen.

Unter der Flagge »United Forces« haben HELLOWEEN nach über 35 Jahren Bandgeschichte jetzt auch live ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit allen drei Sängern und in siebenköpfiger Besetzung rockten sie überlebensgroß an der Seite von KISS, den SCORPIONS oder DEEP PURPLE und zum zweiten Mal als Headliner des Wacken Open Air.

Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Dani Löble bedanken sich bei ihren Fans in Europa, Amerika und Asien, die ihre Tickets trotz der Verlegungen behalten und geduldig auf das Ende der Livedürre gewartet haben – genauso wie bei ihren Freunden von HAMMERFALL, die große Teile der Tour mit ihrem puren schwedischen Metal schweißtreibend supportet haben.

Andi Deris schwärmt: „What a ride! Diese Tour war für uns alle etwas Besonderes: Nach all dem Warten endlich wieder live mit unseren Fans zu rocken, war ein Gefühl, das wir extrem vermisst haben! Die unglaublich schönen Momente der letzten zwei Jahre haben uns als Band noch mehr zusammengeschweißt – ich kann sie mir ohne Kai und Michi gar nicht mehr vorstellen. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Studioalbum mit unserer verrückten Pumpgang!“

Markus Grosskopf richtet sich noch einmal direkt an die Fans: „Hi HELLOWEEN folks all over the globe! Einmal mehr habt ihr uns in aller Herren Länder herzlich und warm empfangen und diese Welttournee wieder zu einer einmaligen, euphorischen Party gemacht! Wir lieben euch alle und freuen uns jetzt schon darauf, diese Party mit euch und unserer „HELLOWEEN Family“ weiter zu feiern, wenn wir 2024 ein neues Album in der Tasche haben!“

Und Sascha Gerstner ergänzt: „Wow, wieder so eine unglaubliche Tour! Ich habe so viele wunderbare Leute kennengelernt und die Stimmung auf den Konzerten war voller Liebe und Energie. Jede einzelne Tour ist für mich eine Weiterentwicklung aus erfüllenden Erfahrungen! Liebe geht raus an alle Fans da draußen, an unsere hartarbeitende Crew, an unser leidenschaftliches Management und natürlich an meine talentierten Bandkollegen!“

Pumpkins Store: https://www.pumpkins-store.com/

Atomic Fire Records: https://www.atomicfire-records.com/brand/2315„

Einige Videos:

Out For The Glory (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO):

Skyfall [Single-Edit] (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO):

Fear Of The Fallen (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Mass Pollution (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Angels (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Rise Without Chains (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Indestructible (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Robot King (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Cyanide (OFFIZIELLES LYRICVIDEO)

Skyfall [Albumversion] (OFFIZIELLES LYRICVIDEO):

Best Time [Gast: Alissa White-Gluz] (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO):

HELLOWEEN sind:

Michael Kiske | Gesang

Andi Deris | Gesang

Kai Hansen | Gitarre, Gesang

Michael Weikath | Gitarre

Sascha Gerstner | Gitarre

Markus Grosskopf | Bass

Daniel Löble | Schlagzeug

