Hollywood Hank: Familie startet Spendenaktion für seine Beerdigung

Unter der Überschrift „Die letzte Reise von Hollywood Hank“ hat seine Familie eine Spendenaktion gestartet. Damit bestätigen nun auch Familienangehörige den Tod des Rappers, der am 3. Dezember 2023 in Segovia in Spanien gestorben ist. Die Spendenaktion findet ihr hier, das Statement beziehungsweise die Beschreibung und einige nähere Umstände und Beweggründe gibt es dort oder hier unten:

„Wie ein Lauffeuer hat es sich bereits verbreitet.

Sven Pingel alias Hollywood Hank ist am 03.12.2023 in Segovia (Spanien) von uns gegangen.

Er war immer geliebt, wurde bewundert, war missverstanden und vor allem gefeiert.

Leider ist es kein Gerücht oder eine weitere Promoaktion

wir haben unseren Bruder und Sohn verloren!

Da wir ihm die letzte Ehre erweisen und uns von ihm verabschieden möchten, soll er von Spanien nach Deutschland überführt werden und anschließend durch eine Seebestattung seine letzte Ruhe finden.

So hätte er es sich gewünscht.

Uns fällt es nicht leicht, auf diesem Weg um Hilfe zu bitten.

Allerdings ist die Überführung schon unverschämt teuer und liegt bereits im hohen vierstelligen Bereich.

Die Möglichkeit der Unterstützung, auf diese Art und Weise, ist für unsere Eltern nicht vorstellbar bzw. widerstrebt Ihnen sogar.

Gleichzeitig haben sie mit der Tatsache noch sehr zu kämpfen.

Niemand möchte sein Kind beerdigen!

(an dieser Stelle möchten WIR um Respekt vor ihrer Privatsphäre bitten und weitere Anrufe/ Kontaktversuche zu unterlassen!)

Meine kleine Schwester und ich wollen sie entlasten und es wenigstens versuchen.

Schließlich zählt jeder Euro! Sie haben in den letzten Jahren sehr viel für uns getan.

Da der Gedanke vermutlich aufkommt…

Sven hat nie Wert darauf gelegt mit seiner Musik Geld zu verdienen bzw. wäre ihm nie im Traum eingefallen, dass seine Musik so viral gehen würde.

Er hatte etwas zu sagen und wollte dies in die Welt tragen und die Menschen damit erreichen!

Bis zuletzt hatte er keinen finanziellen Vorteil – die Früchte seines Erfolges ernteten andere.

Zu Beginn war ihm die Tragweite seiner Musik nicht bewusst und später konnte er aus gesundheitlichen Gründen auch keinen Nutzen mehr daraus ziehen.

Daher gibt es seinerseits keinerlei Vermögen.

Es geht uns nicht darum, Geld für seine Beerdigung zu erbetteln.

Wir bitten um Unterstützung, seinen letzten Weg so einfach wie möglich mitzugestalten.

Die gespendete Summe wird vollständig unseren Eltern zur Verfügung gestellt, um Sven nach Hause zu holen und ihm seine letzte Reise zu ermöglichen.

Und immer, wenn wir am Meer sind, sind wir ihm ganz nah!

Wir danken Euch von Herzen

Ein besonderer Dank geht an Pieigh90

Katja und Tina Pingel“

https://www.betterplace.me/die-letzte-reise-von-hollywood-hank

