I Cut Out Your Name unterschreiben bei Bastardized Recordings, neue Single “Dekarnation” draußen

Die deutsche Metalcore/Punk-Crossover-Gruppe mit dem Namen I Cut Out Your Name (kurz: ICOYN) unterschreiben beim Label Bastardized Recordings. Ihre neue Single “Dekarnation” ist draußen samt visualisierten Video mit Songtext (weiter unten zu sehen). Alles kann gekauft werden: Waffen, Körper und Zuneigung. Die künstliche Welt verzehrt sich selbst mit ihren selbstausbeuterischen “Filmen” aber auch dem Glauben, dass alles irgendwann irgendwie besser werden wird. Die Band vermittelt nicht das Gefühl als würden sie es ähnlich sehen und verbreiten eine entsprechende Stimmung.

© I Cut Out Your Name – Dekarnation (Artwork)

I Cut Your Name Out

https://linktr.ee/icoyn

Bastardized Recordings

www.bastardizedrecordings.bandcamp.com

