In Extremo mit eigenem Festival und Burgentour 2024

Die Mittelalter-Rocker von In Extremo kündigen ihr eigenes Festival sowie die Burgentour für 2024 an. In Extremo lassen es auch in diesem Sommer wieder ordentlich krachen und starten nach der legendären Burgentour ihr eigenes „Weckt die Toten Festival“. Mittlerweile stehen auch alle Supports der Burgentour. Und mit Bergen auf Rügen gibt es auch noch eine neue Show.

„Weckt die Toten“ ist ein Album von In Extremo und ist ein Lied von In Extremo. Die Band sagt dazu: Weckt die Toten ist Abgesang und Hymne zugleich, ist bitterer Ernst und schelmisches Grinsen in einem und ist Vergangenheit und Zukunft im selben Moment. Weckt die Toten ist Freundschaft und Gemeinschaft, ist Rausch und Ekstase, ist Aufforderung und Schulterschluss. Doch vor allem und nicht zu letzt ist Weckt die Toten ab jetzt auch ein Festival von und mit In Extremo.“ Das Festival wird künftig jedes Jahr in Halle an der Saale auf der Peißnitzinsel stattfinden

Die 6 Spielmänner laden am 31.08.2024 nach Halle an der Saale auf die Peißnitzinsel zum Fest. Mit von der Partie sind Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein.

IN EXTREMO

“CARPE NOCTEM – BURGENTOUR 2024”

BURGENTOUR 2024:

13.06.24 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf mit Dominum

15.06.24 Satzvey – Burg Satzvey mit Fiddler`s Green und Ad Infinitum

13.07.24 Bergen auf Rügen – Waldbühne mit Manntra (neue Show)

19.07.24 Görlitz – Landskronenbrauerei mit Rauhbein

20.07.24 Magdeburg – Festung Mark mit Rauhbein

26.07.24 Singen – Festung Hohentwiel mit Manntra

27.07.24 Creuzburg – Burg Creuzburg mit Blaske

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau – Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss mit Antitype

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green

