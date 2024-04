6 Fragen an Katrin Achinger & The Flight Crew (Interview)

Mit Katrin Achinger & The Flight Crew konnte ich ein Interview führen. Gesprochen haben wir über musikalische aber auch andere Einflüsse, Feedback, Instrumente und mehr. Außerdem tauchen mittendrin die Kastrierten Philosophen auf. Dass ich von denen gehört habe, ist gefühlt eine Ewigkeit her. Sie ist zuständig für Vocals, Gitarre, Songwriting, Text und Musik. Das neue Album “Get on Board” wird am 3. Mai 2024 erscheinen. Ein Video gibt es am Ende zu sehen und die passende Musik dazu zu hören. Es handelt sich dabei um den Titelsong.

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musikerin?

Patti Smith Piss Factory

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

When your time has come, weil niemand sich gerne mit dem eigenen Tod auseinandersetzt

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Aktuell, keins, aber mit den Kastrierten Philosophen haben wir ein gesamtes Album mit Textpassagen aus Brion Gysins The Process gestaltet. Das Album hieß Souldier.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Meine Songs entstehen meist aus spontanen Textideen, die trage ich mit Melodien mit mir rum, bis sie reif sind, dann wird ein Song daraus erarbeitet. Textpuzzle zusammen gesetzt und mit der Flight Crew arrangiert. Letztlich bestimmen die, was es dann für ein Stil wird.

© Katrin Achinger & The Flight Crew – Get On Board (Album Cover)

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Da gibt es keine konkreten Erwartungen oder Wünsche. Wenn sie sich weniger alleine fühlen, reicht das schon. Der Rest ihre ihre eigene Interpretation und die sollen sie auch haben.

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Vocals, halb-akkustische und E-Gitarren, Cello, Banjo, E-Bass, Contrabass, Drums, Percussion und Keyboards. Die MusikerInnen der Flight Crew kommen zum großen Teil aus der experimentellen Musik, was eine große Spannbreite mit akkustischen Sounds zu lässt.

