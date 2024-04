Linkin Park veröffentlichen ein Live-Video zum Song “QWERTY” aus dem Jahre 2006. Das Stück ist in der Studiofassung auf der Greatest Hits Compilation “Papercuts” enthalten. Der Mitschnitt stammt vom Auftritt auf dem Summer Sonic Festival in Tokio, Japan, am 13. August 2006.

