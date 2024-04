Eklipse mit Video-Single “As It Was” – Coverversion von Harry Styles

Das Streichquartett Eklipse veröffentlichte kürzliche eine Coversion vom Track “As It Was” von Harry Styles als Video-Single. Das neue Eklipse Album „Kaleidoscope“ ist in enger Zusammenarbeit mit dem Produzententeam Bengt Jaeschke und Benjamin Mundigler (Lord of the Lost) in Hamburg entstanden und erscheint im Juli 2024. Ursprünglich erschien der Track am 08. März 2024.

© Eklipse – As It Was (Single Artwork)

Die vier Musikerinnen Felicitas Fischbein, Maline Zickow (Violinen), Ida Luzie Philipp (Viola), sowie Linda Laukamp (Cello) bilden das Quartett.

EKLIPSE “As It Was” (Offizielles Video)

Song streamen:

https://save-it.cc/eklipse/as-it-was

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon