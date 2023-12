J.B.O. veröffentlichen Neil Young Cover „Rockin‘ in a Free World“, Live auf dem Wacken 2023

Das letzte Album “Planet Pink” erschien via AFM Records von der Band J.B.O.. Nun veröffentlichte die Gruppe ein Neil Young Cover „Rockin‘ in a Free World“, Live auf dem Wacken 2023.

Mit ihrer neuesten Single, einem Neil Young Cover, schlägt die Band nun allerdings ernstere Töne an. Wie Sänger & Gitarrist Hannes kommentiert: „Es gibt Dinge, die nicht mal wir von J.B.O. lustig finden. Bei dem, was aktuell in der Welt passiert, spielen wir deswegen etwas Ernstes, weil wir über so viel Leid nicht wortlos hinweggehen möchten.

Da dieser Song bei unseren Fans live wirklich gefeiert wird, veröffentlichen wir ihn jetzt einfach genauso: Roh und live und ohne Zusammenhang mit einer Album-Veröffentlichung, aufgenommen beim Wacken Open Air 2023. Keep on rocking in the Free World!”

J.B.O. im Dezember auf Tour:

13.12.2023 Aschaffenburg, Colossaal

1412.2023 Kiel, Pumpe

15.12.2023 Vacha, Vachwerk

16.12.2023 Andernach, JUZ

20.12.2023 Mannheim, Capitol

21.12.2023 Bremen, Schlachthof

22.12.2023 Markneukirchen, Musikhalle

26.12.2023 Ingolstadt, Eventhalle Westpark

27.12.2023 Leipzig, Felsenkeller

(Tour-Support: @existent.band )

30.12.2023 Nürnberg, Löwensaal

(Support: @brunhilderocks )

Hardtickets: www.jbo-shop.com

Online-Tickets: www.reservix.de

