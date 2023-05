Apache 207 sucht den Superstar – Casting für Live-Auftritt on Stage in Mönchengladbach

Die Open-Air-Konzerte von Apache 207 sind nahezu komplett ausverkauft und nun sucht der Musiker den Superstar. Ein Casting für einen Live-Auftritt on Stage in Mönchengladbach wird stattfinden. Zusammen kann der oder die Gewinner:in mit Apache 207 den Song “Komet” performen. Bei dem Termin am 20. Mai im SparkassenPark wird Apache 207 den Megahit „Komet“ gemeinsam mit einem Fan singen!

Für diese einzigartige Gelegenheit kann sich ab sofort jeder Fan ab 18 Jahren bewerben. Sein sehr guter Freund und Leiter seines Managements Johannes Götz von Feder Musik erzählt: „Die Idee kam auf, als wir darüber geredet haben, wie dankbar wir für die Liebe und Treue der vielen Fans sind! Die Atmosphäre bei den vergangenen Konzerten war immer wieder überwältigend. Wir fühlen eine große Dankbarkeit und schätzen unser Publikum sehr. Deshalb suchen wir eine Person, die gut singen kann aber vielleicht auch eine ganz persönliche Geschichte hat, die sie mit Apache 207 oder dem Song „Komet“ verbindet. Wir freuen uns sehr auf die Einsendungen!“

Bis zum 15. Mai 2023 kann man sich noch bewerben, wenn man mit dem Musiker in Mönchengladbach auf der Bühne stehen will.

Weitere Informationen findet man auf der Webseite https://www.apache207.de/casting