Johnny Sinclair Folge 4 Dicke Luft in der Gruft Teil 1 Hörspielkritik

Nach den Ereignissen während der Highland Games hat Johnny Sinclair zusammen mit seinem besten Freund Russell Moore und dem Schädel des verstorbenen Erasmus von Rothenburg eine offizielle Geisterjäger-Agentur. Das Team hat sogar schon den ersten Fall, da ihre Schulkameradin Millie Edwards scheinbar von Geistern geplagt wird.

Bevor es aber mit den Ermittlungen losgehen kann, muss Russel seinem Freund erst einmal mitteilen, dass seine Mutter ihm den Umgang mit Johnny verboten hat. Doch damit nicht genug – Cecil (die gute Seele des Hauses Sinclair) teilt Johnny mit, dass seine Eltern wiederkehren werden, was seine Pläne natürlich einschränken wird.

Da er von Millie aber noch keine wirklichen Informationen über ihren Geist erhalten hat, möchte er mit seinen Nachforschungen zuerst bei ihr direkt beginnen. Da sie aber krank ist und nicht in der Schule besucht Johnny sie zu Hause. Leider ist sie scheinbar so krank, dass sie keinen Besuch empfangen kann und Johnny von ihrer Mutter unschön an der Tür abgewimmelt wird.

In der Nacht werden die Geisterjäger von Erasmus zum Friedhof geschickt um dort eine besondere Zutat zu sammeln, die man nur an einem offenen Grab im Mondlicht sehen kann. Bevor sie aber dahin gehen können, statten sie zuerst noch Millie einen Besuch ab, das Erasmus sich selbst von ihrem Zustand überzeugen möchte. Als Erstes fallen den Geisterjägern aber vor allem die Kratzspuren auf, die überall am Haus verteilt sind. Was können diese nur bedeuten und haben sie etwas mit Millies Zustand zu tun?

Nach einer kurzen Pause gehen die Abenteuer des jungen schottischen Geisterjägers Johnny Sinclair mit der zweiten Staffel (der Vertonung des zweiten Buches) weiter. Auch wenn man es annehmen könnte haben die Abenteuer von Johnny Sinclair nichts mit den Abenteuern von Geisterjäger John Sinclair gemeinsam. Außer natürlich, dass die Hörspiele auch von Dennis Ehrhardt Produziert wurden, Johhny die Intromusik der John Sinclair Hörspiele als Klingelton hat und die Serie von Jason Dark persönlich empfohlen wurde.

Für die Umsetzung des ersten Teils der Geschichte konnten Dennis Ehrhardt und Sebastian Breidbach als Macher des Hörspiels erneut auf Dirk Petrick as Johnny Sinclair, Wolf Frass als Erasmus von Rothenburg, Leon Blaschke als Russell Moore und Léne Calvez als Cécile zählen. Dazu kommen noch die Stimmen von Stephanie Kellner, Ursula Sieg, Ela Nitzsche, Erik Schäffler, Sarah Madeleine Tusk, Bert Franzke, Jürgen Holdrof, Frank Felicetti, Johannes Steck, Leonie Landa, Peter Matic und Thomas Albus.

„Johnny Sinclair“ ist eine gute Hörspielserie für junge Hörer. Der Aufbau der Handlung ist recht spannend und es sind immer wieder kleine Anspielungen dabei, die nicht nur für das junge Publikum gedacht sind. So gibt es immer wieder nette Wortspiele und versteckte Hinweise, die auf andere Dinge der Popkultur hinweisen beziehungsweise als Teaser für die weitere Handlung diesen. Was hat es beispielsweise mit dem Raureif auf sich…?

Mir persönlich gefällt dieses Serie gut und ich freue mich schon auf die Fortsetzung der Geschichte mit dem zweiten Teil von „Dicke Luft in der Gruft“.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten