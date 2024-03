Knock Out und Rock Out Festival werden zu The Hard Circle – Pott Out Festival gesellt sich dazu

Die beiden Festivals Knock Out und Rock Out Festival vereinen sich unter neuem Banner: THE HARD CIRCLE. Außerdem findet das Pott Out Festival zum 1. Mal in Bochum statt.

Am Samstag, 7. Dezember 2024 heißt es im Bochumer RuhrCongress:

Welcome zum ersten POTT OUT Festival

Und es versteht sich von selbst: Make it loud – Make the Pott proud!

Samstag, 7.12.2024

Pott Out Festival – Bochum/ Ruhrcongress

Präsentiert von Radio BOB!

Tickets: https://www.eventim.de/event/pott-out-ruhrcongress-bochum-18409456/

Und weiter geht es am Freitag, 13. Dezember mit dem zweiten ROCK OUT Festival in der Schwabenhalle in Augsburg. Bereits im letzten Jahr hat es sich abgezeichnet, dass eine Fortsetzung in dieser Location mehr als gefragt ist.

Freitag, 13.12.2024

Rock Out Festival – Augsburg/ Schwabenhalle

Präsentiert von Rock Antenne

Tickets: https://shop.allgaeu-concerts.de/rock-out-festival-tickets-625.html

Und zum krönenden Abschluss und mit einem Donnerschlag beginnt am Samstag, 14. Dezember das bereits 15te (fünfzehnte!) Knock Out Festival in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.

Samstag, 14.12. 2024

Knock Out Festival – Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle

Präsentiert von Radio BOB!

Tickets: https://shop.bottomrow.de/knock-out-festival

Die ersten Bands für THE HARD CIRCLE 2024 sind:

GAMMA RAY

H.E.A.T

DYNAZTY

Alle Infos für den Heavy-Metal Hotspot THE HARD CIRCLE in Bochum, Augsburg oder Karlsruhe gibt es ab sofort hier: www.the-hard-circle.com

Einlass ist bei allen drei Festivals um 15:30 Uhr, Beginn um 17.00 Uhr.

Initiator dieser Festivals ist wie immer die Karlsruher Agentur Bottom Row, https://www.bottomrow.com/

Sasa Erletic, Co-Geschäftsführer von Bottom Row, sagt zum neuen Pott Out Festival: „Wir haben uns lange mit den Gedanken getragen, aber nach dem großartigen Erfolg der ersten Edition letztes Jahr in Augsburg und den seit Jahren ausverkauften Festivals in Karlsruhe, ist jetzt die Zeit reif für mehr! Wir expandieren zum zweiten Mal in eine andere geografische Richtung. Und zwar in eine der stärksten Hard‘ n’ Heavy Regionen Deutschlands, dem Ruhrgebiet. In Bochum haben wir jetzt sowohl eine geeignete Location, den RuhrCongress, als auch den richtigen Partner, Lars Berndt Events, gefunden. Wir freuen uns riesig neben Karlsruhe und Augsburg, jetzt auch in Bochum angekommen zu sein, und werden auch dort die lauteste Weihnachtsfeier Deutschlands abliefern!“

Der Headliner wird im Juli angekündigt!

