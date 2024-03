Manntra veröffentlichen neues Album “Live in Leipzig”

Die kroatische Band Manntra veröffentlichten kürzlich ihr neues Album “Live in Leipzig” am 15.03.2024. Aufgenommen im ausverkauften Täubchenthal in Leipzig, fasst dieses Album fünf Jahre des musikalischen Schaffens zusammen.

Digipack oder Limited Fanbox (beinhaltet: Digipack, exklusives Schlüsselband, Live in Leipzig exklusiver AAA-Pass, fünf hochwertige signierte Karten, großes Poster, Manntra-Schweißband, Manntra-Kautschukarmband)

© Manntra – Live In Leipzig (Artwork)

Manntra ist eine kroatische Band, die Metal, Gothic, Folk und Industrial mischt.

LIVE:

14.03.2024 | DE | Wiesbaden – Kesselhaus | low tickets

16.03.2024 | DE | München – Backstage | SOLD OUT!

17.03.2024 | CH | Münchenstein – Rockfact

04.04.2024 | PL | Warszawa – VooDoo Club

05.04.2024 | DE | Dresden – Club Puschkin | low tickets

06.04.2024 | DE | Hamburg – BF Pauli | low tickets

07.04.2024 | DE | Berlin – Cassiopeia

13.04.2024 | HR | Zagreb – TvornicaKulture

14.04.2024 | RS | Beograd – Dom Omladine

19.04.2024 | DE | Stuttgart – Club Zentral

20.04.2024 | DE | Hannover – Musikzentrum

21.04.2024 | DE | Köln – Helios37 | low tickets

15.03.2024 | DE | Oberhausen – Mead & Greed Festival

26.04.2024 | DE | Losheim – HexentanzFestival

22.04.2024 | DE | Burg Abenberg – Feuertanz Festival

13.07.2024 | DE | Rügen – Freilichtbühne (mit In Extremo)

26.07.2024 | DE | Singen – Festung Hohentwiel (mit In Extremo)

27.07.2024 | DE | Köln – Amphi Festival

