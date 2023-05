Maz veröffentlicht heute “Emo Season” EP

Auf der EP “Emo Season”, heute am 5. Mai 2023 erschienen, vereint Rapper Maz eine Mischung Metal, Punk und melodische Hooks. Erschienen ist das Release bei Beast Records. “Neben vielen anderen Themen geht es um ein neu gefundenes Selbstvertrauen in queere Ausdrucksformen, Unsicherheiten des Erwachsenwerdens, Körperbild, Liebe und Herzschmerz. In den sieben Tracks setzt sich Maz auf wunderbare Weise mit seiner eigenen Verletzlichkeit auseinander und zeichnet ein sehr menschliches Bild vom Auf und Ab des Selbstwertgefühls.”

© MAZ – HOPE COVER

Die erste Single “School Reunion” war ein selbstbewusstes “FUCK YOU” an die Tyrannen der Vergangenheit, “Last Day” ist ein Track über das Gefühl, sich in der Gesellschaft verloren und ausgegrenzt zu fühlen, aber mit sich selbst ins Reine zu kommen. In der neuesten Single “Hope” akzeptiert Maz seine düsteren Gedanken und findet seinen Frieden auch in der Toleranz anderer Menschen.

Maz – Hope (Official Music Video)

Aufgewachsen ist Maz in einer konservativen Kleinstadt in Luxemburg, wo ihm 1999 die Blaupause für eine traditionelle Lebensweise in die Wiege gelegt wurde. Maz lebt derzeit in Berlin / Brüssel und arbeitet an seinem kommenden Album.