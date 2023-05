Morning Again – Borrowed Time EP CD Kritik

Am 12. Mai 2023 ist die neue EP “Borrowed Time” via Dead Serious Records von der Metalcore-Band Morning Again. Bekannt für Stück wie “Martyr”, “Stones”, “Uncivil Hands”, “Hand of Hope” und mehr. Nicht nur in den 1990ern zusammen mit Culture, As Friends Rust, Lifetime und anderen Bands auf meiner Playlist.

© Morning Again – Borrowed Time EP Artwork

Der “typische” Sound wurde kombiniert mit Breakdowns, ruhigen fast schon düsteren Passagen aber auch politische Lyrics. “Borrowed Time” wurde von Beau Burchell von Saosin in Orange County, CA, aufgenommen. Er arbeitet auch mit Bands wie The Bronx, Trash Talk, Underoath und Senses Fail. Auf der neuen EP gibt es einen Song namens “Resignation” mit Trevor Strnad von The Black Dahlia Murder als Gast-Sänger. Eine Erinnerung, denn Strnad ist am 11. Mai 2022 gestorben.

Morning Again können auch über zwanzig Jahre nach ihrer Gründung noch ein ordentliches Brett vorlegen und ich bin sicher, dass auch die Texte weiterhin Biss haben. Fans werden sicherlich auf ihre Kosten kommen und wären die ganzen Clubs von früher, um die 2000er Jahre, noch da, würden die Songs auf jeden Fall auf den Playlists landen. In größeren Städten ist das sicherlich noch möglich aber schon vor Corona sind viele Clubs weggebrochen. Stabile EP mit vier ziemlich starken Songs (das Intro nicht mitgerechnet) und um die 11 Minuten Spielzeit.