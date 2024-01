Revolverheld veröffentlichen neue Single “Alors On Danse”

Am heutigen 19. Januar 2024 ist von der deutschen Band Revolverheld die neue Single “Alors On Danse” über Revolverheld Records / Embassy of Music erschienen.

Beschrieben wird der Track so: “Textlich kompromisslos politisch, musikalisch rauer als vielleicht erwartet – und mit einem gewissen Nostalgie-Faktor, der jedoch gekonnt gebrochen wird.” Und wen der Titel “Alors On Danse” (“Also lass uns tanzen”) bekannt vorkommt und jetzt vermutlich denkt: Das ist doch dieser Song von Stromae!?

Im Text des französischsprachigen Originals (2009) beschreibt der belgische Musiker eine Mentalität, die auf Lebenskrisen mit einem “Nach uns die Sintflut” antwortet: “Alors on sort pour oublier tous les problèmes / Alors on danse” („Also gehen wir aus, um alle Probleme zu vergessen / Also lass uns tanzen“). Revolverheld entwickeln dies mit ihrer Version auf eine ganz eigene und hochaktuelle Weise weiter – und finden dabei eine etwas andere Antwort auf düster anmutende gesellschaftliche Zustände als seiner Zeit Stromae.

Einen Cover-Song von Revolverheld, das gab es bisher noch nie. Warum also ausgerechnet jetzt? “Am Anfang war es eine Schnapsidee, aber dann haben wir angefangen, einen drastischen Text für die Strophen zu schreiben“, erzählen Revolverheld. “Ab da war uns klar, dass wir diese Haltung nach außen transportieren wollen.”

“Es ist unsere subjektive Bestandsaufnahme der Dinge, die in unserem Land vielleicht schon seit Jahrzehnten schief laufen”, sagt die Band über den Song. “Es ist im Moment wichtiger denn je, sich gegen Faschismus und Extremismus zu wehren.”

Fans konnten im Januar schon hautnah auf der R/H/1 Tour mit 9 exklusiven Club Shows erleben, was das heißt. Bei diesen haben Revolverheld ihr neues limitiertes Album gespielt, das ausschließlich bei den Konzerten und durch den Kauf des Konzert-Tickets erhältlich war und zum ersten Mal über das neue eigene Label der Band veröffentlicht wurde.

„Alors On Danse“ erscheint am 19. Januar via Revolverheld Records / Embassy of Music.

Pre-Save / Listen: https://lnk.to/RH1alorsondansePR

© Revolverheld – Alors On Danse

