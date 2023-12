Original AC/DC Drummer Colin Burgess gestorben

Der Original AC/DC drummer Colin Burgess ist gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. Die legendäre australische Rock-Band bestätigte den Tod und sie schreiben: „Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin.“

Colin trat im Jahre 1973 der Gruppe bei und spielte seine erste Show zum Jahreswechsel im Chequers Nachtclub in Sydney, Australien. Damals bestand AC/DC aus Angus und Malcolm Young an den Gitarren, Dave Evans an den Vocals und Larry Van Kriedt am Bass.

Burgess spielte auf der Original-Version von “Can I Sit Next To You Girl”, der ersten Single von AC/DC, auf der George Young, Bruder von Angus und Malcolm, am Bass zu hören ist.

Colin wurde im Februar 1974 gefeuert, weil er auf der Bühne betrunken gewesen sei. Er behauptete später, jemand hätte ihm was in den Drink getan. Es folgten einige Drummer als Nachfolger bevor Phil Rudd Anfang 1975 einstieg.

Die besagte Single wurde später mit Rudd an den Drum, Mark Evans am Bass und Bon Scott für das AC/DC Album “TNT” im Jahre 1975 neu aufgenommen.

Colin war Mitglied der australischen Rock-Band The Masters Apprentices, die von 1968 bis 1972 existieren. Sie war in Australien populär und hatte einige Top-20-Hits. Im Jahre 1988 wurde Colin als Mitglieder besagter Band in die ARIA Hall Of Fame eingeladen.

