Original-Bassist Jarbas “Jabá” Alves von Ratos de Porão gestorben

Der Original-Bassist Jarbas “Jabá” Alves von Ratos de Porão (“Basement Rats”, “Kellerratten”) ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte die Band am 26. Dezember 2023 mit den folgenden Worten: “Descanse em paz amigo Jarbas” (“Ruhe in Frieden Freund Jarbas”) mit. Jabás Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Aber er hatte wohl in der Vergangenheit Probleme mit seiner Leber.

Jabá war Teil des Original-Lineups von Ratos de Porão von 1981, bevor Sänger João Gordo der Band beitrat. Der Bassist verließ die Band im Jahre 1993.

Er ist auf den folgenden Alben zu hören: „Crucificados Pelo Sistema“ (1984), „Descanse Em Paz“ (1986), „Cada Dia Mais Sujo e Agressivo“ (1987), „Brasil“ (1989), „Anarkophobia“ (1991) sowie „RDP Vivo“ (1992).

Rest in Peace!

