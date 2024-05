Ghost: Film “Rite Here Rite Now” kommt im Juni in die Kinos

Die Firma Trafalgar Releasing kündigte kürzlich an, dass der Ghost-Film “Rite Here Rite Now” im Juni 2024 weltweit in die Kinos kommen wird. Darin enthalten sind Live-Aufnahmen aus dem vorherigen Jahr zusammen mit einer Geschichte, die darum entwickelt wurde und Fäden aus der “Chapters”-Serie der Band mit aufnimmt. Regie führten Tobias Forge (Ghost-Frontmann) und Alex Ross Perry. Global soll der Film am 20. und 22. Juni 2024 in die Kinos kommen. So wie es scheint, nur an den beiden Tagen.

Ein Trailer soll kommen und ab dem 9. Mai 2024 soll es Tickets eben. Die weltweiten Details sowie Ticket-Links sollen hier erscheinen ritehereritenow.com.

© Ghost – Rite Here Rite Now (Movie)

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon