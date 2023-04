Palila präsentieren neue Single “Try To Fail Again”

Die Band Palila präsentiert ihre neue Single “Try To Fail Again” vom kommenden zweiten Studioalbum “Mind My Mind”, das gleichzeitig ihr Debüt bei DevilDuck Records markiert und am 19. Mai 2023 erscheint. Nach “Restless” gibt es jetzt die zweite Single “Try to Fail Again” im Stream und bei uns weiter unten zu sehen. Ebenso auch die erste Single sowie Cover Artworks, Tourdaten und mehr.

© Palila – Try to Fail Again Single Cover

Worum es bei der zweiten Single aus “Mind My Mind” geht, erklärt Sänger/Gitarrist Matthias Schwettmann:

“Try to Fail Again handelt nicht nur davon, dass es okay ist zu scheitern und Scheitern eben nicht immer gleich das Ende der Welt bedeutet. Gleichzeitig geht es im Song auch um diejenigen, die ständig ein Problem mit allem haben, sich und ihren Alltag bedroht sehen und sich über alles aufregen, was anders und fremd ist. Dann ist Sheena jetzt eben keine Punkrockerin mehr, sondern hört inzwischen halt Hiphop (siehe Lyrics) – so what!? Insgesamt wollten wir mit dem Song also ausdrücken: entspann dich mal!”

© Palila – Mind My Mind Album Artwork

Palila

“Mind My Mind”

Label: DevilDuck Records

Vertrieb: Indigo

VÖ: 19.05.2023

Ab 12. Mai geht es außerdem auf Tour:

12.05. RareGuitar, Münster

13.05. Kultus, Grevenbroich

14.05. OSCO, Hannover

15.05. EDP – Köln

16.05. Unterdeck, München

17.05. Kulturplattform, St. Johann (A)

18.05. L Club, Würzburg

19.05. Stadtschenke, Brilon

20.05. Kapelle, Lippstadt

25.05. Jolly Jumper, Hamburg

27.05. Orange Blossom Special, Beverungen

25.10. Subrosa, Dortmund

27.10. Bruchmühle, Diemelstadt

29.10. KGB, Langenberg

Weitere Termine in Vorbereitung