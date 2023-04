Peter Fox kündigt sein neues Album  “Love Songs” an

Der Musiker Peter Fox kündigt sein neues Studioalbum “Love Songs” für den 26. Mai 2023 für eine Veröffentlichung via Warner Music an. “Love Songs” ist sein zweites Soloalbum nach “Stadtaffe” (2008). 15 Jahre nach seinem ersten und bisher einzigen Soloalbum „Stadtaffe“ gibt uns der Musiker einen Longplayer mit neuen Songs.

Peter Fox kommentiert: „Hey everybody! Getrieben von dem Willen, frische Musik und Energie rauszubringen und mit viel Liebe im Bauch (trotz Stress im Gepäck), bin ich kurz davor, ein Album fertigzubekommen. 😉 Das wird am 26.5. erscheinen!! ‚Love Songs‘, Baby. So sieht‘s aus.“

Die vorab veröffentlichten Singles der letzten Monate sind „Zukunft Pink“ (feat. Inéz) und hielt sich nach der Veröffentlichung im Oktober letzten Jahres insgesamt fünf Wochen auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Singlecharts, gewann in der Folge die Auszeichnung „Bester Song“ bei der 1LIVE Krone 2022. In den letzten Wochen ließ Peter Fox „Vergessen wie“, „Weisse Fahnen“ und zuletzt die Key-Single „Ein Auge blau“ folgen.

© Peter Fox – Love Songs Cover

„Love Songs“ ist ab dem 26. Mai als CD und digital erhältlich und kann ab jetzt vorbestellt werden, eine Vinyl-Version folgt am 14. Juli.

Hier ist eine Übersicht der bisher bestätigten Festivaltermine:

28.05.2023 – Sputnik Springbreak (D-Pouch)

03.06.2023 – USINA (Lux-Dudelange)

16.06.2023 – Hurricane Festival (D-Scheeßel)

17.06.2023 – Southside Festival (D-Neuhausen o.d. Eck)

18.06.2023 – LIDO Sounds (A-Wien)

30.06.2023 – OpenAir St. Gallen (CH-St. Gallen)

01.07.2023 – Summerjam (D-Köln)

11.08.2023 – Taubertal Festival (D-Rothenburg ob der Tauber)

12.08.2023 – Rocco Del Schlacko (D-Püttlingen)

13.08.2023 – Open Flair Festival (D-Eschwege)

19.08.2023 – Open Air Gampel (CH-Gampel)

02.09.2023 – Superbloom (D-München)