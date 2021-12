Petit Brabancon: Neue Band mit Mitglieder von DIR EN GREY, MUCC und mehr

Am 6. Dezember 2021 wurde eine neue Band bekanntgegeben. Diese besteht aus Mitglieder von DIR EN GREY, L’Arc-en-Ciel, MUCC, Tokyo Shoegazer und The Novembers und nennt sich selbst Petit Brabancon.

Das erste Release ist eine Doppel-A-Seiten-Single mit dem Titel “Koku / Kawaki”, die am 24. Dezember 2021 auf allen digitalen Plattformen verfügbar sein wird. Das Line-Up umfasst folgende Mitglieder aus den schon genannten Bands: DIR EN GREYs Frontmann Kyo, L’Arc-en-Ciels Schlagzeuger yukihiro, MUCCs Gitarrist Miya, Tokyo Shoegazers Gitarrist antz und THE NOVEMBERSs Bassist Takamatsu Hirofumi. Die erwähnte Single wird drei Tracks beinhalten, die alle von Miya komponiert und von Kyo geschrieben wurden.

Das Live-Debüt wird die Band Petit Brabancon am 27. Dezember 2021 beim jährlichen MAVERICK DC Group Event JACK IN THE BOX im Nippon Budokan absolvieren.

Im Kanagawaer CLUB CITTA wird es von der Band am 14. Januar 2022 einen besonderen Live-Auftritt geben. Dabei wird ein Promo-Video gedreht. Das Solo-Live-Event ist limitiert auf 29 Tickets für 30.000 Yen. Das entspricht rund 235 Euro.

Wer daran teilnehmen möchte, sollte die Augen offenhalten und zwar hier: offizielle Website, Twitter, Facebook und Instagram.

Einen Teaser zu “Koku” könnt ihr euch hier ansehen: