Plage Noire Festival 2024 mit neuen Bands

Das Plage Noire Festival für das Jahre 2024 hat ihr Lineup nun vollständig. Kürzlich stieß die Gruppe Empathy Text hinzu und außerdem wurden Christian von Aster und Klaus Märkert als Teil des Rahmenprogramms angekündigt. Das Festival wird 2024 im Herbst stattfinden. Zuvor war das Ganze im Frühjahr.

Und hier nun alle bisher bestätigten Acts für 2024er Edition im Überblick:

Eisbrecher | Subway To Sally | Lord Of The Lost | Project Pitchfork | L’ame Immortelle | Diary Of Dreams | Front Line Assembly | Hocico | Agonoize | Rabia Sorda | Heldmaschine | Funker Vogt | Corvus Corax | Amduscia | Beasto Blanco | Melotron | Girls Under Glass | Empathy Test | Intent:Outtake | Ambassador21 | Sidewalks and Skeletons | Cashforgold | Absurd Minds | FabrikC | Scarlet Dorn | Principe Valiente | Auger

Plage Noire

29.-30.11.2024 Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

https://plagenoire.de/de/

© Plage Noire Festival 2024

