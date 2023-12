Planlos kündigen “Taschen voller Glück”-Tour 2024 an – Letzte Tour

Planlos kündigen mit der “Taschen voller Glück”-Tour 2024 ihre letzte Konzertreise an. Die deutsche Punkrockband aus Grevenbroich, die sich 1993 gegründet hat war bis 2010 aktiv. Sie wurde 2019 wieder neubelebt und sinngemäß ging es besser (weiter) als erwartet. Es gab also ein Comeback. In den Streaming-Diensten eures Vertrauens sind sie auch vorhanden und die dortigen Klickzahlen sind zumindest für die Band zufriedenstellend.

Im Herbst 2024 will die Band Planlos ihre letzte Tour unter dem Namen „Taschen voller Glück“ spielen. Es wird ein letztes Mal Deutschlands Großstädte besucht. Die Daten der Konzertreise gibt es nachfolgend, ebenso das Plakat und ein Insta-Post. Geht hin und genießt die Band ein letztes Mal, bevor es endgültig auf Wiedersehen, Tschüss und Bye bye heißt.

Musik zur Einstimmung gibt es hier auch:

27.04.24 Cuxhaven, Captain Ahabs

04.10.24 Essen, Turock

05.10.24 Köln, Gebäude 9

18.10.24 Frankfurt am Main, Nachtleben

19.10.24 Nürnberg, Club Stereo

25.10.24 Hannover, Musikzentrum

26.10.24 Berlin, Frannz

01.11.24 Kassel, GoldGrube

02.11.24 München, Backstage Club

15.11.24 Bremen, Tower

16.11.24 Hamburg, LOGO

23.11.24 Düsseldorf, ZAKK

© Planlos Taschen voller Glück Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon