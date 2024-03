Rapper Presto ist tot

Martin Wenzel, alias Presto, ist im Alter von 31 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Er wurde durch “Rap am Mittwoch” bekannt und trat dort unter seinem Pseudonym Presto auf. Im Jahre 2011 wurde er dort jüngster Gewinner in der Veranstaltungsgeschichte. Sein früher Tod wurde unter anderem von dem Musiker Tierstar Andrez bestätigt. Dieser schreibt in einem Instagram-Post:

„Ich hab #presto 2009 bei einem gemeinsamen Auftritt in Reinickendorf kennengelernt und seit dem haben wir regelmäßig miteinander zu tun gehabt – ob bei #rapammittwoch seit der 1. Saison bis hin zu @toptiertakeover, wo er sogar Teil des Teams wurde, worauf ich besonders stolz war, weil er uns einerseits geschäftlich sehr bereichert hat und andererseits nach über 10 Jahren sich auch eine besondere Freundschaft entwickelt hat

Leider hat seine schwere Krebserkrankung alles durcheinander gebracht und als seine geliebte @dr.anneheinz am 1. Oktober 2022 eine so übertrieben schöne Überraschungsparty organisiert hat, habe ich wirklich geglaubt, dass er endlich übern Berg ist und alles wieder seinen gewohnten Gang gehen kann, aber letztes Jahr musste er wieder ins Krankenhaus und auch wenn er wieder nicht aufgab und wieder weiter tapfer gekämpft hat, wurden alle Möglichkeiten ihn am Leben zu halten ausgeschöpft

Ich wünsche allen, die @martin.offiziell im Herzen tragen viel Kraft und fühle mich jedem verbunden, der ihn auch vermissen wird, denn nach all den Jahren, die wir uns kennen, habe ich nicht eine einzige negative Erfahrung mit ihm gemacht und bin sehr traurig, dass wir einen so positiven Menschen verloren haben – eine absolut reine Seele #meinherzlichesbeileid“

