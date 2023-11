Road von Alice Cooper CD Kritik 2

Mit “Road” erschien am 25. August 2023 via earMUSIC das 29. Studioalbum und 22. Solo-Album von Alice Cooper. Es ist ein Konzeptalbum über das Tourleben und passend dazu spielt seine Tour-Band auch eine größere Rolle beim Songwriting-Prozess zum Album. Die Live-Band besteht aus: Gitarre: Nita Strauss, Gitarre: Tommy Henriksen, Gitarre: Ryan Roxie, Bass: Chuck Garric und am Schlagzeug: Glen Sobel.

Road von Alice Cooper

Sänger Alice Cooper und Bob Ezrin sind bei allen Titeln am Songwriting beteiligt gewesen. Einzige Ausnahme ist das The-Who-Cover “Magic Bus”. Außerdem schrieb Ezrin nicht an “Road Rats Forever” mit. Das Stück stammt von Alice und Dick Wagner. Einem ehemaligen Gitarristen von Cooper, der 2014 gestorben ist. Der Vorgänger „Road Rats“ stammt aus dem Jahre 1977 und ist auf dem Album „Lace and Whiskey“ zu finden. Tom Morello (Rage Against The Machine) hat hingegen an der Single „White Line Frankenstein“ mitgewirkt.

Insgesamt kann ich das Album „Road“ von Alice Cooper noch immer nicht richtig zu fassen bekommen und dem nur mäßig viel abgewinnen. Wohltuend: Mal keine Schock-Lyrics, sondern eher erzählend über das Tourleben. Darüber kann der Musiker mittlerweile ziemlich viel singen, sodass es für mehrere Konzeptalben zu diesem Thema reichen würde und wahrscheinlich immer noch Perspektiven nicht abdeckt.

Nach einigen Hördurchgängen ging es dann aber doch und der aktuelle Longplayer ist mehr als nur okay. Viele rockige Nummern, selten mit „viel Dampf“, hauptsächlich im Mid-Tempo-Bereich und ein, zwei balladeske Nummern und Momente. Immer noch viel Potenzial in der Musik.

