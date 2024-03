Saltatio Mortis präsentieren Titeltrack ihres kommenden Albums “Finsterwacht”

Saltatio Mortis präsentieren ihren Titeltrack vom kommenden Studioalbum “Finsterwacht”. Bei der Single ist auch Blind Guardian Sänger Hansi Kürsch sowie das Prager Sinfonieorchester mit dabei. Das neue Album erscheint am 31. Mai 2024. Das beinahe zehnminütige Werk (die Single) bildet den Auftakt für ein aufwändiges und medienübergreifendes Albumprojekt inklusive begleitendem Spiel und Roman in Kooperation mit dem Rollenspiel-Klassiker DAS SCHWARZE AUGE. Mit Hansi Kürsch von BLIND GUARDIAN und dem Prager Sinfonieorchester konnten für den Titeltrack gleich zwei renommierte musikalische Institutionen als Feature gewonnen werden, die auf ganz eigene Weise zur epischen Atmosphäre des Songs beitragen.

Sänger Alea: „Wir glauben fest daran, dass es dort draußen nach wie vor Menschen gibt, die auf handgemachte Musik stehen und spüren, wenn etwas mit Herzblut und Leidenschaft gemacht wurde. Mit der ‚Finsterwacht‘ erfüllen wir uns einen ganz persönlichen Traum und folgen unserer Leidenschaft für gute Musik, Fantasy und Abenteuer. Folgt uns auf die Finsterwacht!“

Saltatio Mortis – Finsterwacht feat. Blind Guardian (Official Video)

„FINSTERWACHT“ Tracklist:

01.⁠ ⁠Finsterwacht (feat. Hansi Kürsch/Blind Guardian)

02.⁠ ⁠⁠Schwarzer Strand (feat. Faun)

03.⁠ ⁠⁠Vogelfrei

04.⁠ ⁠⁠Grimwulf (Interlude)

05.⁠ ⁠⁠Der Himmel muss warten

06.⁠ ⁠⁠Aurelia

07.⁠ ⁠⁠We might be giants (feat. Cristina Scabbia/Lacuna Coil & Peyton Parrish)

08.⁠ ⁠⁠Feuer und Erz

09.⁠ ⁠⁠Genug getrunken (feat. Knasterbart)

10.⁠ ⁠⁠Carry me (feat. Tina Guo)

11.⁠ ⁠⁠Oh treues Herz

“Das Album erscheint am 31. Mai 2024 digital sowie als aufwendiges Box-Set. Die „FINSTERWACHT“-Box enthält folgende Schätze:

hochwertige Sammelbox mit Leinenbezug, Magnetverschluss und Goldprägedruck

das neue Saltatio-Mortis-Album „FINSTERWACHT“ als hochwertige Digipak-CD

7 FINSTERWACHT-Autogrammkarten mit jeweils einem Foto der Bandmitglieder

der fesselnde Roman der bekannten Fantasyautoren Bernhard Hennen und Torsten Weitze in der Welt von Das Schwarze Auge in edler Klappbroschur: Die Feuer der Finsterwacht

der Pen-and-Paper-Rollenspielband Der letzte Sieg der Schwänin im großformatigen Hardcover mit einem spannenden Soloabenteuer zum sofortigen Losspielen, Schnellstartregeln, einem Einführungsszenario und 4 spielfertigen Helden – darunter Alea als reisender Barde und die Protagonisten des Romans

das FINSTERWACHT-Würfelset, bestehend aus 3 zwanzigseitigen (W20) und 2 sechsseitigen Würfeln (W6), edel in Grün und Schwarz marmoriert

Über den Roman Die Feuer der Finsterwacht

von Bernhard Hennen und Torsten Weitze: Frieden oder Flammen?

Werden die Feuer der Finsterwacht entzündet, naht der Tod!

Die Kette aus Wachtürmen trennt die Stammesgebiete der Orks von den Landen der Menschen, in denen die Furcht vor einem neuen Orkensturm ein steter Begleiter ist. Um die Moral der Wachtritter vor dem Hereinbrechen des nahen Winters zu stärken, entsendet die Altgräfin von Bärwalde die Spielmannstruppe Totentanz, um bei den Türmen der Finsterwacht aufzuspielen. Doch der Weg in die Berge ist voller Gefahren, und so eskortieren die schlagfertige Schmugglerin Haldana und ihr zwergischer Begleiter Gramosch die Spielleute auf ihrer abenteuerlichen Reise – ohne zu verraten, dass sie noch einen zweiten, geheimen Auftrag erfüllen müssen.

Über den Pen-and-Paper-Rollenspielband Der letzte Sieg der Schwänin

von Gunter Kopf, Sebastian Thurau und Nikolai Hoch

Im Norden des Mittelreichs, in den Wäldern des Herzogtums Weiden erwacht ein uraltes Artefakt zu neuem Leben und ein lange vergessenes Übel droht, in die Welt zurückzukehren. Was einst getrennt wurde, versucht sich wieder zu vereinen, und das Böse ergreift Besitz von den stehenden Steinen am Kreis der Macht. Alles steht auf dem Spiel – bist du bereit für das Abenteuer?

In diesem Soloabenteuer in der Welt von Das Schwarze Auge kannst du in die Rolle des reisenden Barden Alea oder der Ritterin Farnlieb schlüpfen und selbst den Fortgang der Geschichte bestimmen! Die Spielregeln erlernst du direkt im Abenteuer, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Abenteuerband enthält außerdem Schnellstartregeln für das Spiel mit mehreren Personen und ein Einführungsszenario sowie vier vorgefertigte Helden. Alles, was du für deine ersten Abenteuer in Aventurien – der Welt von Das Schwarze Auge – benötigst, findest du in der FINSTERWACHT-Box.”

SALTATIO MORTIS Burgentour „FINSTERWACHT“

01.06.2024 – Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

02.06.2024 – Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach

12.07.2024 – Königstein, Festung Königstein

18.07.2024 – Esslingen am Neckar, Esslinger Burg

19.07.2024 – Regensburg, Piazzafestival

20.07.2024 – Wertheim, Burg Wertheim (ausverkauft)

26.07.2024 – Ebern, Schloss Eyrichshof

29.08.2024 – Altusried, Freilichtbühne Altusried

30.08.2024 – Magdeburg, Festung Mark

06.09.2024 – Amt Creuzburg, Burg Creuzburg

