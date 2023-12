Scooter: Neues Album “Open Your Mind And Your Trousers” für März 2024 angekündigt

Scooter haben für kommenden März 2024 ihr neues Studioalbum “Open Your Mind And Your Trousers” angekündigt. Außerdem soll es mit dem neuen Werk im Gepäck auch auf Tour gehen. Diese steht unter dem Banner “Thirty, Rough and Dirty!”-Tour und wird auch zum 30. Jubiläum des Acts stattfinden.

Das Album “Open Your Mind And Your Trousers” wird ins verschiedenen Bundles geben. Außerdem gibt es noch Shirts, Short und signierte Siebdruckposter. Die beiden Ankündigungen von Scooter via Instagram gibt es nachfolgend zu sehen. Vorab aber noch das Cover und das Tourposter.

© Scooter – OPEN YOUR MIND AND YOUR TROUSERS (Artwork)

© Scooter – THIRTY, ROUGH AND DIRTY! – TOUR 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon