Sick Of It All kündigen Europa-Tour 2024 an

Die Hardcore-Veteranen Sick Of It All haben ihre Europa-Tour 2024 angekündigt. Sie werden nahezu den ganzen Mai in Europa verbringen und haben auch schon vereinzelte Daten für Juli und August bekanntgegeben. Die Band veröffentlichte ihr aktuelles Album “Wake the Sleeping Dragon” in 2018.

03.05.2024 Frankfurt/Main Das Bett Germany

04.05.2024 Hamburg Gruenspan Germany

05.05.2024 Copenhagen Pumpehuset Denmark

07.05.2024 Bochum Matrix Bochum Germany

08.05.2024 Rotterdam oder Zeebrüge Wildcat Tattoo Cruise Benelux

10.05.2024 Manchester Rebellion United Kingdom

11.05.2024 Newcastle upon Tyne Phazed Out Festival @ the glove United Kingdom

12.05.2024 Glasgow Slay United Kingdom

14.05.2024 Birmingham The Castle & Falcon United Kingdom

15.05.2024 Newport The Corn Exchange United Kingdom

16.05.2024 Plymouth THÊ DEPØ VENUE United Kingdom

17.05.2024 Milton Keynes Craufurd Arms United Kingdom

18.05.2024 London Village Underground United Kingdom

31.05.2024 Stuttgart Sbäm fest LKA Longhorn Germany

01.06.2024 Wels Sbäm fest Austria

04.07.2024 Velké Meziříčí Fajt fest Czechia

02.08.2024 Dresden Full Rewind Germany

