Spanisch Sprachkalender 2024 Buchkritik

Im Harenberg Verlag gibt es den Spanisch Sprachkalender 2024. Dieser ist geblockt, hat 648 Seiten und die Maße 12,5 x 16 cm. Es gibt tägliche Übungen und es sind folgende Punkt auf der Website des Verlags, siehe unten als Link vorhanden, aufgelistet. Diese möchte ich hier einmal wiedergeben zum Besseren Verständnis zum Kalender aber auch zu meinem Text.

Spanisch Sprachkalender 2024 (© Harenberg Verlag)

“– Täglicher Lernerfolg statt anstrengendes Büffeln: Spanisch lernen mit unserem Tagesabreißkalender 2024

– Ein Abreißkalender mit mehr als 600 Seiten Alltagsdialogen, Landeskunde, verständlich erklärter Grammatik und abwechslungsreichen Übungen

– Vokabelecken mit Lautschrift auf den Rückseiten

– Humorvolle Illustrationen von Steffen Butz

– Nur zehn Minuten täglich: Spanisch-Grundkenntnisse ausbauen mit System

– Für die produktive Auszeit: kompakter Kalender zum Aufstellen, der einfach überall Platz findet, 12,5×16 cm

– Jeder Wochentag ein Kalenderblatt, Samstag/Sonntag auf einem Blatt

– Neue Sprachen lernen und vertiefen: Jetzt die ganze Vielfalt der Sprachkalender von Harenberg entdecken”

Es gibt beim Sprachenlernen die Stufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2. Anfänger, Mittel und (nahezu) Muttersprachenniveau. Mir hätte es geholfen, dies zur Orientierung bei den Übungen dabei zu haben, weil diese sich teilweise, schon am ersten Blatt, anfühlen wie eine aus den Bereich B1 oder B2. Die Gewissheit, dass dem nicht so ist, wäre für mich motivierend und angenehm gewesen. So ist irgendwie frustrierend, weil von Grundkenntnissen die Rede ist. Das verhindert – zumindest bei mir – den Lern“erfolg“ am Tage.

Ansonsten eine spannende und schöne Sache. So kann ich von allem ein wenig lernen. Aber es fehlt mir eben die besagte Orientierung.

Spanisch Sprachkalender 2024

11,99 €

inkl. MwSt., zzgl. 2,95 € Versandkosten

Artikelnummer 2111100

ISBN 978-3-8400-3129-8

Format 12.50 x 16.00 cm

Seiten 648

Kalendarium Tageskalendarium

Bindung Geblockt

Marke Harenberg

Mehr Infos hier

