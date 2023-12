Torsun Burkhardt (Egotronic) ist tot

Wie seine Ehefrau Selina heute mitteilte, ist der Musiker Torsun Burkhardt (Egotronic) gestern Nachmittag friedlich im Schlaf gestorben. Sie schreibt dazu folgende rührende Worte:

„Adieu!

Addendum:

Liebe FreundInnen und GenossInnen,

Es gibt keinen guten Weg zu sagen, was ich euch sagen will, also versuche ich, mich kurz zu fassen.

Torsun ist gestern Nachmittag friedlich im Schlaf gestorben.

Man könnte meinen, nach so langer Zeit der Krankheit wäre man irgendwie darauf vorbereitet… Aber dem ist so nicht. Wir sind traurig und schockiert, aber auch irgendwie froh, denn er hatte genug vom Krebs und auch wenn wir nicht so weit sind, er war es allemal.

Torsun, du hast genug gekämpft und dir den Frieden und die Ruhe mehr als wohl verdient.

An alle, die diese Zeilen lesen: Danke für die lieben Nachrichten, die Kommentare des Supports und eure Anteilnahme auch lange vor seinem Tod. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wieviel ihm eure Nachrichten und Geschichten und alles, was da so kam, bedeutet haben! Vielen vielen Dank dafür!

Ich hoffe, ihr könnt heute Abend, die Herzen voller Liebe und Wohlwollen, an ihn denken und bei Bedarf und Gelegenheit das Glas auf ihn erheben! Er hätte sich nichts anderes gewünscht. ❤️

Selina

PS: das Bild hat sich Torsun für seine letzte Nachricht noch selbst ausgesucht und auch das „Adieu!“ stammt aus seiner Feder. Er hätte den Post so stehen gelassen, aber als Ehefrau und Partnerin for life and beyond konnte ich dem nicht nichts hinzufügen. L’chaim!“

