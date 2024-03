TV Smith veröffentlicht “Who’s Got The Time?” und kündigt Album “Handwriting” an

TV Smith, bekannt von The Adverts, veröffentlichte kürzlich seinen neuen Song “Who’s Got The Time?” und kündigt damit auch sein kommendes Studioalbum “Handwriting” an. Dieses erscheint am 12. April 2024. Aufgenommen wurde mit dem renommierten Folk-Produzent und Multiinstrumentalist Gerry Diver (bekannt durch seine Arbeiten mit u. a. Shane MacGowan, Billy Bragg, Tom Robinson, The Levellers, Lisa Knapp und Glen Matlock).

© TV Smith – Handwriting (Cover)

In seinen Texten geht es nicht zuletzt um soziale Missstände, Ungerechtigkeit, Klassenkampf. TV Smith ist die Stimme der Unterprivilegierten, der vermeintlich Machtlosen gegen die Privilegierten, die Mächtigen: Kämpferische Hymnen, melancholische Betrachtungen, eindringliche Poesie. Der Titelsong „Handwriting“ ist eine düstere Dystopie über einen Überwachungsstaat, in dem es verboten ist, mit der Hand zu schreiben. Der Ich-Erzähler tut es trotzdem und schöpft aus seiner rebellischen Tat Hoffnung für eine bessere Zukunft.

Das Album „Handwriting“ erscheint am 12.04.2024 in einer auf 1.500 Stück limitierten, farbigen Vinyl-Edition sowie im Stream und als Download.

TV SMITH TOUR

05.04.24 (UK) SOURTON – Highwayman Inn

12.04.24 (ES) MADRID – Wurlitzer Ballroom (with The Bored Teenagers)

13.04.24 (ES/EH) URRETXU – Poligrafo Festival (with The Bored Teenagers)

24.04.24 (DE) DÜSSELDORF – Pitcher

25.04.24 (DE) DÜSSELDORF – Pitcher

26.04.24 (DE) ESSEN – Freakshow

27.04.24 (BE) ANTWERP – Djingel Djangel

28.04.24 (BE) ANLIER – L’Ancienne Fee Verte

31.05.24 (UK) SHOREHAM-BY-SEA – Glastonwick Festival

06.06.24 (UK) IPSWICH – Steamboat

07.06.24 (UK) CROMER – Community Centre

08.06.24 (UK) NEWSTEAD VILLAGE – The Pit

09.06.24 (UK) LLANTWIT MAJOR – 3 Streams Festival

13.06.24 (UK) BIRMINGHAM – Rock’n’Roll Brewhouse

14.06.24 (UK) SHREWSBURY – Albert’s Shed

15.06.24 (UK) NORTHERN KIN FESTIVAL

07.07.24 (DE) BERLIN – Spreepunkrockers Boat Cruise on MS Stralau (with Charlie Harper)

12.07.24 (UK) PLYMOUTH – The Fortescues

13.07.24 (UK) YORK – Fulford Arms

14.07.24 (UK) CHESTERFIELD – Plaguefest

21.07.24 (UK) OKEHAMPTON – Going Feral For Mental Health Festival

02.08.24 (UK) BLACKPOOL – Rebellion Festival

03.08.24 (UK) BLACKPOOL – Rebellion Festival

12.09.24 (UK) PENZANCE – Acorn Arts Centre

14.09.24 (UK) EXETER – Corn Exchange Record Fair

20.09.24 (UK) PRESTON – Continental

21.09.24 (UK) STOKE ON TRENT – Artisan Tap

27.09.24 (UK) MANCHESTER – Gullivers

28.09.24 (UK) DURHAM – Old Cinema Launderette

16.10.24 (DE) MÜNCHEN – Unter Deck

17.10.24 (AT) WIEN – Chelsea

18.10.24 (AT) GRAZ – Music House

25.10.24 (DE) HAMBURG – Hafenklang – Goldener Salon

26.10.24 (DE) BERLIN – Cassiopeia

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon