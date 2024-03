Twenty One Pilots kündigen Album “Clancy” an, neue Single “Overcompensate”

Mit “Overcompensate” gibt es die Lead-Single aus dem kommenden Studioalbum “Clancy” von Twenty One Pilots. Das Album erscheint am 17. Mai 2024 und bei Fueled By Ramen erscheinen. Das offizielle Musikvideo gibt es weiter unten zu sehen. Bei dem Video führten Real Bear Media Regie, ein langjähriger Kreativpartner des Grammy-prämierten Duos aus Columbus, Ohio. „Clancy“ ist das erste Studioalbum von Twenty One Pilots seit „Scaled and Icy“ vor drei Jahren, das Platz 6 der deutschen Charts erreichte.

© Twenty One Pilots – Clancy (Artwork)

Tracklisting “Clancy”

Overcompensate Next Semester Midwest Indigo Routines In The Night Backslide Vignette The Craving (Jenna’s Version) Lavish Navigating Snap Back Oldies Station At the Risk Of Feeling Dumb Paladin Strait

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon