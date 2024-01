United Queerdom von Kate Charlesworth Comic Kritik

Am 26. September 2023 erschien im Carlsen Verlag der Comic “United Queerdom” von Kate Charlesworth. Es ist eine Mischung aus Graphic Memoir über ihr eigenes Leben, parallel dazu läuft aber eine Dokumentation der Geschichte der LGBTQIA+-Bewegung von 1950 bis in die Gegenwart.

“Die Geschichte eines bewegten Lebens – und der queeren Bewegung ab 1950

United Queerdom von Kate Charlesworth (© Carlsen Comics)

Auf beeindruckende Weise erzählt Kate Charlesworth in dieser Graphic Memoir ihr Leben und dokumentiert gleichzeitig die Geschichte der LGBTQIA+-Bewegung von 1950 bis in die Gegenwart. Angefangen mit ihrer Kindheit in Yorkshire, über die Jugend zwischen Kirche und lesbischem Coming-Out, bis zu ihrer Selbstfindung als Künstlerin und Aktivistin.

Mit facettenreichen Zeichnungen voller Referenzen und viel Humor macht Charlesworth nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die Herausforderungen und Durchbrüche der queeren Szene und ihrer Persönlichkeiten sichtbar: Dusty Springfield, David Bowie und Billie Jean King sind nur einige der schillernden Figuren, die Charlesworth‘ Leben und ihre Graphic Novel prägen.

Auf eindrückliche Art beweist das Buch, wie persönliche Geschichte mit politischem Weltgeschehen verknüpft ist. Ein Meilenstein der LGBTQIA+-Comicgeschichte.”

Das autobiografische Buch (Graphic Memoir) ist gespickt mit historischen Aspekten, Erläuterungen, Schilderungen und Erwähnungen von einzelnen Personen, Ereignissen aber auch Gruppen, die sich gegründet (und teilweise aufgelöst haben beziehungsweise in neue übergegangen sind). Gesetze werden erwähnt und was deren Sinn dahinter ist, ebenso aber auch Gesetzesänderungen (egal, ob positiv oder negativ).

320 Seiten zu lesen, als PDF, am Laptop (Lese-Exemplar) ist schon manchmal eine Herausforderungen. Aber das macht den Inhalt nicht schlechter. Dieser war interessant und informativ. Nicht nur für Menschen aus diesem Spektrum, sondern für jeden.

Mehr zum Buch

Erscheinungstermin: 26. September 2023

Seitenzahl: 320

Größe: 183 mm x 245 mm

ISBN: 978-3-551-76278-8

Lesealter: ab 12 Jahren

Preis: 32,00 € (D) | 32,90 € (A) | 44,90 CHF (CH)

