Viele Ziegen und kein Peter von Christian Eisert Buchkritik

Im April 2016 ist das Buch “Viele Ziegen und kein Peter – Eine Ferienfahrt zu den Schweizern” von Christian Eisert im Ullstein Verlag erschienen. “Kurz” nach der Veröffentlichung habe ich es damals schon mal rezensiert. Irgendwo anders. Ich habe es kürzlich nochmals gelesen und schreibe nun wieder eine Rezension.

Viele Ziegen und kein Peter von Christian Eisert (© Ullstein extra)

Zum Buch steht auf der Verlagsseite: “Nach seinem Nordkorea-Trip wollte Christian Eisert friedlich Ferien machen — in einem Land ohne Gefahr für Leib und Leben und ohne Paranoia. Stattdessen fuhr er in die Schweiz … Auf der Berg- und Talfahrt des Bestsellerautors entpuppt sich das reichste Land der Welt auch als eines der bizarrsten: Es gibt mehr Plätze in Bunkern als Einwohner, die Armee erringt ihre größten Siege in der Küche, und Rückwärtsfahren ist gesetzlich verboten. Drum fährt Eisert vorwärts durch die Schweiz, mit Bus, Bahn und Boot. Seine Reiseroute soll am Ende den Landesnamen ergeben, inklusive i-Punkt. Eisert bei den Eidgenossen — ein Abenteuer voller Wahrheit und Wahnwitz.”

Auch das zweite Mal fand ich interessant und wieder amüsant. Der Wortwitz, der Hauch (manches Mal auch ein wenig mehr) an Ironie und anderen Humorarten – tja, find ich nach wie vor super. Was soll ich machen?

Als Leser merkt man, dass der Autor viel mit dem Schreiben von Büchern beziehungsweise Texten zu tun hat. Sei es nun für witzige Momente oder aber für die Off-Stimme einer Serie. Es war erneut auch interessant etwas über die Schweiz zu lesen und zu erfahren. Kann ich nur empfehlen.

Mehr zum Buch

Verlag: Ullstein eBooks

Seitenanzahl: 336 Seiten

ISBN: 9783843713337

Erscheinungstag: 15.04.2016

