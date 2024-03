Within Temptation mit neuer Single und Tour im Herbst 2024

Within Temptation kündigen eine neue Single für den 5. April 2024 an. Der Videodreh fand dazu in Kiew statt. Eine Tour der Band um Sängerin Sharon den Adel findet im Herbst 2024

statt. Am 5. April 2024 werden Within Temptation ihren brandneuen Song ‚A Fool’s Parade‘ veröffentlichen, der eine Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Produzenten Alex Yarmak darstellt. Dieser Song, Vorbote der lang erwarteten ‚Bleed Out 2024 Tour‘, zeigt das große Engagement der Band die grausame Invasion Russlands und den anhaltenden Überlebenskampf der Ukraine weiter zu thematisieren.

‚A Fool’s Parade‘ beleuchtet Themen wie die Verurteilung von Lügen, Russlands Heuchelei in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine sowie seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Für die Aufnahme des Musikvideos befindet sich Sharon den Adel, Frontfrau von Within Temptation, derzeit in Kiew, Ukraine. Das Musikvideo wird von dem renommierten ukrainischen Videoregisseur Indy Hait gedreht. Den Track kann man hier vorbestellen: https://wt.lnk.to/afp

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Tickets für die Tour gibt es ab heute via www.eventim.de .

Es sind VIP-Ticketpakete erhältlich, die den Fans die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis bieten, einschließlich Meet-and-Greets und exklusiver Merchandise-Artikel. Tickets, VIP-Pakete und weitere Informationen unter www.within-temptation.com

