Wortsuche Spanisch – Spielend leicht Sprache lernen Buchkritik

Mein Interesse an Sprachen war schon immer da. Der Fokus lag früher nur auf Englisch, später kamen dann weitere hinzu. Solche, die ich interessant fand als auch solche, die ich lernen wollte. Ist mir nicht so gut gelungen bisher. Aber das hat eher gesundheitliche Gründe, denke ich. Jetzt hab ich vor einigen Wochen „Wortsuche Spanisch – Spielend leicht Sprache lernen“ dankenswerter Weise erhalten. Es ist ein Wortsuchspiel, wie mensch es aus Rätselheften kennt. Hier nur eben mit Spanischvokabeln. Was ich sehr interessant und schön. Aber auch herausfordernd finde. Noch muss ich mich bei derlei nämlich richtig anstrengen.

Wortsuche Spanisch – Spielend leicht Sprache lernen (© Topp Verlag)

Grund dafür dürfte sein, dass mir die Wörter nicht oder nicht ausreichend gut im Kopf geblieben sind, nicht wirklich geläufig sind etc. Aber nach einige Rätseln und Seiten, bin ich um dieses Format wirklich froh drum.

Es scheint auch ein Ordnung zu geben, also Wörter aus bestimmten Gebieten sind in diesem, andere Themen in einem anderen Suchrätsel zu finden. Das begeistert mich sehr.

Da es mir momentan nicht so gut geht, werde ich noch eine Weile etwas davon haben. Aktuell komme ich damit nicht voran und bin froh, dass es mit dieser Rezension klappt. Kann diese Wortsuche für Spanischvokabeln aber jedem Interessierten ans Herz legen. Vorerst wird man dieser Methode zum Aneignen nicht überdrüssig werden und mensch muss auch nicht direkt in einem Rutsch alles durcharbeiten. Das ist schön. Bei sonstig Lernbüchern baut alles aufeinander auf, was gut ist, aber mensch muss dann eben auch kontinuierlich dran bleiben und lernen. So zumindest mein Empfinden.

Bei Interesse geht es hier zum Buch.

Wortsuche Spanisch – Spielend leicht Sprache lernen

Rätselbuch mit Vokabel-Wortgittern. Spaßige Fremdsprachen-Übung für Urlaub und Alltag

Produktdetails

Produktnummer: 25145 | Buch | 128 Seiten | Breite 21,7 cm | Höhe 23,0 cm ISBN-13: 9783735851451 | Erscheinungstag: 13.02.2023 | Topp Verlag im Frech Verlag

