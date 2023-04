Zona 84 auf Tour

Die argentinische Punkband Zona84 feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Dafür kommt die Gruppe auch nach Europa und spielt zahlreiche Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Argentinier spielen melodischen, klassischen `77 er Punkrock. Facebook-Seite der Band.

Tourdaten:

29.04.23 Hamburg, FCSP-Shop Reeperbahn (Akustik)

30.04.23 Helgoland, Bunte Kuh (Akustik)

30.04.23 Helgoland, Rock’n’Roll Butterfahrt

01.05.23 Husum, Speicher

02.05.23 Neustadt/Holst., Kulturwerkstatt Forum

03.05.23 Bochum, Neuland (Akustik)

04.05.23 Bochum, Wageni

05.05.23 Mülheim an der Ruhr, AZ Mülheim

06.05.23 Schüttorf, Jugendzentrum Komplex

07.05.23 Neuss, Hamtorkrug (Akustik)

08.05.23 Frankfurt, Nachtleben

09.05.23 CH-St. Gallen, Rümpeltum

10.05.23 CH-Olten, KultA & APA

11.05.23 Stuttgart, Schlampazius

12.05.23 Monheim am Rhein, Draußen Tanzen Festival

13.05.23 Münster, Heile Welt

14.05.23 Großbrüchter/Thür., Gemeindeschänke

15.05.23 Straubing, Bandhaus

16.05.23 Regensburg, Alte Mälzerei

17.05.23 Berlin, Wild at Heart

18.05.23 Hameln, K3

19.05.23 Hamburg, Indra Musikclub

Einstimmen könnt ihr euch mit diesem Video: