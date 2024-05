Die Synagoge von Joann Sfar Comic Kritik

Im Oktober 2023 ist im Avant Verlag der Comic “Die Synagoge” von Joann Sfar erschienen. Die Texte und Zeichnung sind allesamt von ihm. Die Geschichte, die erzählt wird, findet auf 208 Seiten statt und der Verlag schreibt dazu:

Die Synagoge von Joann Sfar (© avant verlag)

“Frankreich, 1980er Jahre: Es gab eine Reihe von Bombenanschlägen auf Synagogen und auch die jüdische Gemeinde in Nizza ist besorgt. Einige der Gemeindemitglieder organisieren sich gegen die rechte Bedrohung und gründen einen Wachschutz um das Gotteshaus zu schützen, darunter auch Joann Sfar. Es war auch die Zeit, in der der Front National offen antisemitisch auftrat und noch nicht vorgab, eine Partei wie alle anderen zu sein.

Sfar gewährt sehr persönliche Einblicke in seine Jugend und auf seinen familiären Background: „Mein Großvater war ein Kriegsheld der sich weigerte, überhaupt irgendetwas über den Krieg zu erzählen. Mein Vater auf der anderen Seite war der Anwalt vieler Gangster aus Nizza und hatte einige Neonazis ins Gefängnis gebracht. Er wurde wegen seines politischen Engagements bedroht und versteckte Gauner im Kofferraum seines Alfa Romeo bis zum Gericht. Ich sah ständig, wie er sich prügelte. Das faszinierte und traumatisierte mich gleichermaßen.“”

An “Die Synagoge” war ich etwas länger dran, weil ich einfach in einem dunklen, depressiven Loch stecke. Ich spreche das an, weil ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob das daher rührt oder ob das Werk für mich einfach anstrengend war. Ich könnte natürlich etwas Leichteres lesen, aber ein identisches Befinden werde ich nicht reproduzieren können. Das vorab.

Dennoch war es ein interessantes Werk. Den Inhalt habe ich durch das Zitat von der Verlagsseite schon bekannt gemacht. Das Ganze ist durch und durch politischer Natur, gepaart mit persönlichen Einblicken. Oder umgekehrt. Je nach Situation und Sichtweise.

Joann Sfar hat hier eine gute Arbeit geleistet und einen breiten, persönlichen Einblick gegeben. Auch wenn es – aus welchem Grund auch immer – ein zähes Lesetempo gegeben hat, fand ich es gut.

Mehr zum Comic

Die Synagoge

Text & Zeichnung: Joann Sfar

Veröffentlichung: Oktober 2023

208 Seiten, vierfarbig

21 x 28 cm, Hardcover

ISBN: 978-3-96445-102-6

